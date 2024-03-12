محافظ المفرق يتفقد واقع الأسواق استعداداً لشهر رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

المفرق - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا واقع الأسواق في المحافظة وذلك لرفع درجة الاستعداد وإعداد خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات والدوائر المعنية بالصحة والصناعة والتجارة والبلدية والأجهزة الأمنية على المحال التجارية والسلع الأساسية ومصنوعاتها بكافة الأسواق للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين جنباً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط المحال التجارية من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية التي تخص الشهر الفضيل.



وأكد النجادا خلال الجولة التفقدية أنهم وضعوا خطة مبسطة ومحدثه تهدف إلى تواجد فرق السلامة العامة بصوره تشاركيه مع كافة الدوائر المعنية صباحا ومساءً بهدف مراقبة الأسواق خلال الشهر؛ وذلك لضمان سلامه المعروض ليكون ذو جودة عالية ولتأكد من عدم احتكار السلع مما يشكل خطا أحمر بهدف توافر السلع التي يطلبها المواطن خلال شهر رمضان المبارك.