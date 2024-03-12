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ديربيات وكلاسيكيات تخصص هلالي

3/12/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتسح الهلال مواجهات الديربي والكلاسيكو في دوري روشن للمحترفين حتى نهاية الجولة الـ23، إذ حقق العلامة الكاملة للانتصارات بـ100 % حصيلة 7 مواجهات ديربي وكلاسيكو، في وقت خذلت مواجهات الديربي والكلاسيكو العميد، الذي يعد أكثر الأندية خسائر واستقبالا للأهداف، في سابقة هي الأولى من نوعها، فيما كشفت المواجهات ضعف دفاع الكبار الاتحاد والنصر والشباب، كأكثر الأندية استقبالا للأهداف في الديربيات والكلاسيكو.
مواجهات
سجلت مواجهات الديربي والكلاسيكو في دوري روشن 29 مواجهة، منها 20 مواجهة ديربي، و9 مواجهات كلاسيكو، وحققت 27 انتصارات بـ93 %، مقابل تعادلين اثنين بـ7 %، وتسجيل 113 هدفا، وتمثلت أبرز مواجهات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد مرتين، والهلال والأهلي، والنصر والاتحاد، والنصر والأهلي، والأهلي والشباب، والاتحاد والشباب، وأبها والأخدود، وضمك والأخدود، واشتملت أبرز مواجهات الديربي حسب المناطق في مواجهات ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وديربي الشرقية بين الاتفاق والفتح، وديربي عسير بين أبها وضمك، وديربي القصيم بين التعاون والرائد
تنافس
شهدت مواجهات الديربي والكلاسيكو في دوري روشن تنافسا ومطاردة هلالية نصراوية، انتهت بتفوق الأول، حيث استحوذ الهلال على النصيب الأكبر من انتصارات الديربي والكلاسيكو بـ100 %، حصيلة لعب 7 مباريات، منها 4 مواجهات ديربي أمام النصر والشباب والرياض مرتين، و3 مواجهات كلاسيكو أمام الاتحاد مرتين والأهلي، حقق 21 نقطة حصيلة 7 انتصارات بـ100 %، وحل النصر ثانيا، بإجمالي 6 مواجهات ديربي وكلاسيكو أمام الهلال والرياض والشباب مرتين، وأمام الأهلي والاتحاد حقق 15 نقطة، فاز 5 مرات من أصل 6 أمام الشباب مرتين، والرياض، وقطبي جدة بـ83 %، وخسر مواجهة وحيدة أمام المنافس التقليدي.
خسائر اتحادية
كشرت مواجهات الديربي والكلاسيكو في وجه الاتحاد، الذي لم يحقق سوى انتصارين من أصل 7 مواجهات أمام الوحدة ذهابا وإيابا، فيما فشل في تحقيق الانتصارات في 5 مواجهات، منها 4 مواجهات كلاسيكو أمام النصر، والشباب والهلال مرتين ذهابا وإيابا، وخسارة ديربي جدة أمام الأهلي، وبلغت حصيلة خسائر العميد 71 % كأكثر الأندية خسائر، وحل الشباب ثانيا بـ50 % خسائر، جاءت أمام الهلال والنصر مرتين ذهابا وإيابا في الديربي، وتعادل مرتين أمام الأهلي في الكلاسيكو، ومع الرياض في الديربي، وانتصر مرة واحدة في الكلاسيكو أمام الاتحاد، والأهلي ثالثا بإجمالي خسارتين كلاسيكو أمام النصر والهلال بـ40 %، مقابل انتصارين في الديربي أمام الاتحاد والوحدة، وتعادل سلبي في الكلاسيكو مع الشباب.
صدارة
تصدر الهلال أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في مواجهات الديربي والكلاسيكو، حيث بلغ إجمالي الأهداف 24 هدفا بـ21 %، وحل النصر ثانيا بتسجيل 20 هدفا بـ18 %، وتساوت أهداف قطبي جدة ثالثا، بإجمالي 8 أهداف لكل منهما بـ7 %، والشباب رابعا بتسجيل 7 أهداف بـ6 %، وضمك خامسا بتسجيل 6 أهداف بـ5 %.
استقبال
سيطرت شباك الاتحاد والرياض على أكثر الأندية استقبالا للأهداف في مواجهات الديربي والكلاسيكو، حيث استقبلت شباك الفريقين 15 هدفا لكل منهما بـ13 %، وحل الشباب ثانيا باستقبال 11 هدفا بـ10 % والنصر ثالثا باستقبال 10 أهداف بـ9 %، والوحدة رابعا باستقبال 8 أهداف بـ7 %، وأبها والحزم والخليج خامسا، باستقبال 6 أهداف بـ5 %.
-ديربيات وكلاسيكو روشن اكتساح هلالي
-مواجهات الكلاسيكو والديربي تخذل الاتحاد
-%93 انتصارات الديربي والكلاسيكو
-%7 تعادلات
-29 ديربي وكلاسيكو في روشن
-113 هدفا مسجلا
-%100 انتصارات الزعيم
-%71 خسائر العميد
-الاتحاد الأكثر خسائر واستقبالا للأهداف

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