ديربيات وكلاسيكيات تخصص هلالي

(MENAFN
- Al Watan) اكتسح الهلال مواجهات الديربي والكلاسيكو في دوري روشن للمحترفين حتى نهاية الجولة الـ23، إذ حقق العلامة الكاملة للانتصارات بـ100 % حصيلة 7 مواجهات ديربي وكلاسيكو، في وقت خذلت مواجهات الديربي والكلاسيكو العميد، الذي يعد أكثر الأندية خسائر واستقبالا للأهداف، في سابقة هي الأولى من نوعها، فيما كشفت المواجهات ضعف دفاع الكبار الاتحاد والنصر والشباب، كأكثر الأندية استقبالا للأهداف في الديربيات والكلاسيكو.
مواجهات
سجلت مواجهات الديربي والكلاسيكو في دوري روشن 29 مواجهة، منها 20 مواجهة ديربي، و9 مواجهات كلاسيكو، وحققت 27 انتصارات بـ93 %، مقابل تعادلين اثنين بـ7 %، وتسجيل 113 هدفا، وتمثلت أبرز مواجهات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد مرتين، والهلال والأهلي، والنصر والاتحاد، والنصر والأهلي، والأهلي والشباب، والاتحاد والشباب، وأبها والأخدود، وضمك والأخدود، واشتملت أبرز مواجهات الديربي حسب المناطق في مواجهات ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وديربي الشرقية بين الاتفاق والفتح، وديربي عسير بين أبها وضمك، وديربي القصيم بين التعاون والرائد
تنافس
شهدت مواجهات الديربي والكلاسيكو في دوري روشن تنافسا ومطاردة هلالية نصراوية، انتهت بتفوق الأول، حيث استحوذ الهلال على النصيب الأكبر من انتصارات الديربي والكلاسيكو بـ100 %، حصيلة لعب 7 مباريات، منها 4 مواجهات ديربي أمام النصر والشباب والرياض مرتين، و3 مواجهات كلاسيكو أمام الاتحاد مرتين والأهلي، حقق 21 نقطة حصيلة 7 انتصارات بـ100 %، وحل النصر ثانيا، بإجمالي 6 مواجهات ديربي وكلاسيكو أمام الهلال والرياض والشباب مرتين، وأمام الأهلي والاتحاد حقق 15 نقطة، فاز 5 مرات من أصل 6 أمام الشباب مرتين، والرياض، وقطبي جدة بـ83 %، وخسر مواجهة وحيدة أمام المنافس التقليدي.
خسائر اتحادية
كشرت مواجهات الديربي والكلاسيكو في وجه الاتحاد، الذي لم يحقق سوى انتصارين من أصل 7 مواجهات أمام الوحدة ذهابا وإيابا، فيما فشل في تحقيق الانتصارات في 5 مواجهات، منها 4 مواجهات كلاسيكو أمام النصر، والشباب والهلال مرتين ذهابا وإيابا، وخسارة ديربي جدة أمام الأهلي، وبلغت حصيلة خسائر العميد 71 % كأكثر الأندية خسائر، وحل الشباب ثانيا بـ50 % خسائر، جاءت أمام الهلال والنصر مرتين ذهابا وإيابا في الديربي، وتعادل مرتين أمام الأهلي في الكلاسيكو، ومع الرياض في الديربي، وانتصر مرة واحدة في الكلاسيكو أمام الاتحاد، والأهلي ثالثا بإجمالي خسارتين كلاسيكو أمام النصر والهلال بـ40 %، مقابل انتصارين في الديربي أمام الاتحاد والوحدة، وتعادل سلبي في الكلاسيكو مع الشباب.
صدارة
تصدر الهلال أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في مواجهات الديربي والكلاسيكو، حيث بلغ إجمالي الأهداف 24 هدفا بـ21 %، وحل النصر ثانيا بتسجيل 20 هدفا بـ18 %، وتساوت أهداف قطبي جدة ثالثا، بإجمالي 8 أهداف لكل منهما بـ7 %، والشباب رابعا بتسجيل 7 أهداف بـ6 %، وضمك خامسا بتسجيل 6 أهداف بـ5 %.
استقبال
سيطرت شباك الاتحاد والرياض على أكثر الأندية استقبالا للأهداف في مواجهات الديربي والكلاسيكو، حيث استقبلت شباك الفريقين 15 هدفا لكل منهما بـ13 %، وحل الشباب ثانيا باستقبال 11 هدفا بـ10 % والنصر ثالثا باستقبال 10 أهداف بـ9 %، والوحدة رابعا باستقبال 8 أهداف بـ7 %، وأبها والحزم والخليج خامسا، باستقبال 6 أهداف بـ5 %.
-ديربيات وكلاسيكو روشن اكتساح هلالي
-مواجهات الكلاسيكو والديربي تخذل الاتحاد
-%93 انتصارات الديربي والكلاسيكو
-%7 تعادلات
-29 ديربي وكلاسيكو في روشن
-113 هدفا مسجلا
-%100 انتصارات الزعيم
-%71 خسائر العميد
-الاتحاد الأكثر خسائر واستقبالا للأهداف
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