الترجيحية تعاند الأندية السعودية

(MENAFN
- Al Watan) عاندت ركلات الترجيح، الأندية السعودية مجددا في دوري أبطال آسيا، إثر توديع النصر البطولة القارية على يد العين الإماراتي.
وخرج النصر من ربع نهائي النسخة الجارية لدوري الأبطال 1/ 3 بركلات الترجيح، عقب مباراة الإياب، وتعادل النصر والعين بنتيجة إجمالية 4/ 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وهي المرة الثالثة التي يودع فيها ناد سعودي دوري الأبطال بركلات الترجيح، بعد النصر نفسه عام 2020، والهلال عام 2009.
وودع الهلال ثمن نهائي 2009 أمام أم صلال القطري بركلات الترجيح، فيما خرج النصر بنفس الطريقة من نصف نهائي 2020 أمام بيرسبوليس الإيراني.
ويعد الأهلي هو النادي السعودي الوحيد الذي تمكن من التأهل في دوري الأبطال عبر ركلات الترجيح، حيث فعلها مرتين، المرة الأولى كانت أمام الجزيرة الإماراتي في ثمن نهائي 2012، والثانية أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في ثمن نهائي 2020.
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