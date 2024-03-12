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الترجيحية تعاند الأندية السعودية

3/12/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) عاندت ركلات الترجيح، الأندية السعودية مجددا في دوري أبطال آسيا، إثر توديع النصر البطولة القارية على يد العين الإماراتي.
وخرج النصر من ربع نهائي النسخة الجارية لدوري الأبطال 1/ 3 بركلات الترجيح، عقب مباراة الإياب، وتعادل النصر والعين بنتيجة إجمالية 4/ 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وهي المرة الثالثة التي يودع فيها ناد سعودي دوري الأبطال بركلات الترجيح، بعد النصر نفسه عام 2020، والهلال عام 2009.
وودع الهلال ثمن نهائي 2009 أمام أم صلال القطري بركلات الترجيح، فيما خرج النصر بنفس الطريقة من نصف نهائي 2020 أمام بيرسبوليس الإيراني.
ويعد الأهلي هو النادي السعودي الوحيد الذي تمكن من التأهل في دوري الأبطال عبر ركلات الترجيح، حيث فعلها مرتين، المرة الأولى كانت أمام الجزيرة الإماراتي في ثمن نهائي 2012، والثانية أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في ثمن نهائي 2020.

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