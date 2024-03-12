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15 خسارة تصعب موقف أبها

3/12/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت 15 خسارة تلقاها في دوري روشن السعودي للمحترفين، أبها الأسوأ بين أندية الدوري، الـ18، إذ يعتبر أكثر الفرق خسارة، يليه الأخدود والطائي بـ14 خسارة، فيما تعادل أبها في 3 مواجهات، مقابل 5 انتصارات، ويعد زعيم الجنوب، الفريق الأضعف دفاعا بعدما استقبلت شباكه 59 هدفا، يليه الحزم الذي استقبل 56 هدفا، والفريقان يعانيان مع الطائي في مراكز الهبوط الثلاثة التي تؤدي إلى دوري الدرجة الأولى.
وبدأت آمال أبها في البقاء في دوري الكبار صعبة وتحتاج إلى جهد كبير، لا سيما وأن الجولات المقبلة تزداد صعوبة وستكون مبارياتها مفصلية في مسألة الإبقاء على الحظوظ أو تأكيد المغادرة المبكرة.

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