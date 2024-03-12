15 خسارة تصعب موقف أبها

(MENAFN
- Al Watan) وضعت 15 خسارة تلقاها في دوري روشن السعودي للمحترفين، أبها الأسوأ بين أندية الدوري، الـ18، إذ يعتبر أكثر الفرق خسارة، يليه الأخدود والطائي بـ14 خسارة، فيما تعادل أبها في 3 مواجهات، مقابل 5 انتصارات، ويعد زعيم الجنوب، الفريق الأضعف دفاعا بعدما استقبلت شباكه 59 هدفا، يليه الحزم الذي استقبل 56 هدفا، والفريقان يعانيان مع الطائي في مراكز الهبوط الثلاثة التي تؤدي إلى دوري الدرجة الأولى.
وبدأت آمال أبها في البقاء في دوري الكبار صعبة وتحتاج إلى جهد كبير، لا سيما وأن الجولات المقبلة تزداد صعوبة وستكون مبارياتها مفصلية في مسألة الإبقاء على الحظوظ أو تأكيد المغادرة المبكرة.
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