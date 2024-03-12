الاتحاد يواصل صدارته للسلة
التاريخ
3/12/2024 11:27:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الاتحاد صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الـ19، برصيد 36 نقطة، وحافظ النصر على الوصافة بـ35 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي يملكه الهلال الثالث، وحل الأهلي رابعا بـ34 نقطة، وأحد خامسا بـ31 نقطة، والفتح سادسا بـ28 نقطة، والوحدة سابعا برصيد 28 نقطة أيضا، والسلام ثامنا بـ 26 نقطة، والصفا تاسعا بـ25 نقطة، والخليج عاشرا بـ24 نقطة، فضباء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، والتعاون في المركز الـ12 بـ19 نقطة.
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