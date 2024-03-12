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رمضان الباحة.. فوانيس وعصيدة وقرقيعان

3/12/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تتميز منطقة الباحة بعادات وتقاليد يجسدها الأهالي في شهر رمضان المبارك، والتي تعكس كرم الضيافة والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وشكلت عادات الأهالي جزءاً هاماً من ثقافتهم وتقاليدهم، حيث تحرص الجهات المعنية في منطقة الباحة مثل: أمانة المنطقة، والبلديات التابعة لها، وبعض المحال التجارية التي تُزين شوارع وأسواق المنطقة بالفوانيس والزينة الرمضانية، مما يخلق أجواءً روحانية مميزة.
كما أن منطقة الباحة تُعرف بأطباقها الرمضانية المميزة، مثل: الخبزة المقنا، والعصيدة والعريكة، والقرصان والمرق، إلى جانب الشوربة والسمبوسة والمقلقل وغيرها من أطباق الحلا والمعجنات.
ومن ضمن العادات الرمضانية عند أهالي الباحة تنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية التي تهم مختلف فئات المجتمع التي ينفذها مجلس شباب الباحة وبعض لجان التنمية، مثل: برنامج ليالي رمضان وفوانيس رمضان التي تشمل الأمسيات الشعرية والفعاليات الرياضية والأسر المنتجة والألعاب الشعبية، فيما يحرص الكثير من الأهالي على ممارسة رياضة المشي قبيل الإفطار، كما تُنظم بعض القرى ((القرقيعان)) في منتصف رمضان، حيث يخرج الأطفال في مجموعات ويطوفون على البيوت لجمع الحلويات والمكسرات.

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