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ابتكار يحول ثاني أكسيد الكربون إلى غاز مفيد

3/12/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتكر المتخصصون من معهد الكيمياء العضوية وجامعة موسكو الحكومية طريقة جديدة للقضاء على ثاني أكسيد الكربون.
وأفادت الخدمة الصحفية للمعهد بأن المحفزات الجديدة تستخدم معادن الرينيوم والنيكل والزركونيوم، والتي يتم من خلالها تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون، وهو مادة خام كيميائية مفيدة.
ووجد علماء معهد الكيمياء العضوية أن محفز النيكل والرينيوم المعتمد على أكسيد الزركونيوم الكبريتي يُظهر نشاطًا عاليًا في تحويل ثاني أكسيد الكربون، في حين أن كفاءة تكوين أول أكسيد الكربون تزيد عن %95 في مجال واسع من درجات الحرارة.
ويسمى أول أكسيد الكربون غازًا مزعجًا، ولكنه ذو قيمة لإنتاج الهيدروكربونات السائلة والمنتجات المحتوية على الأكسجين.
وقال ألكسندر كوستوف، أحد كبار الباحثين في مختبر كيمياء النانو والبيئة في معهد الكيمياء العضوية، إن الكيميائيين يحاولون منذ فترة طويلة تقليل مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض من خلال إشراكه في العمليات الكيميائية وإنتاج أول أكسيد الكربون أو الميثان أو الميثانول.
وأوضح، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن المحفزات المعتمدة على المعادن الثمينة المستخدمة لهذه الأغراض باهظة الثمن، كما أن المحفزات التي تستخدم الحديد والنيكل والكوبالت ليست نشطة، بما فيه الكفاية وتنتج غاز الميثان في الغالب، في حين أن الصناعة مهتمة أكثر بأول أكسيد الكربون.
وبين كوستوف: ((لم يحظ الرينيوم سابقا بالاهتمام المطلوب من قبل الباحثين، بالرغم من النطاق الواسع لحالات الأكسدة والخصائص الكيميائية الفريدة والنشاط العالي المقترن مع التكلفة المنخفضة نسبيًا)).
وبحسب ((تاس))، يخطط العلماء للحصول على محفزات جديدة واعدة لتحويل غازات الدفيئة إلى منتجات قيمة تستخدم في الصناعة الكيميائية. وقد أجري البحث في إطار المشروع الاستراتيجي ((تقنيات التنمية المستدامة)) الذي طرحه معهد الكيمياء العضوية، ضمن برنامج ((الأولوية 2030)) بدعم من المنح المقدمة من مؤسسة العلوم الروسية ووزارة التعليم والعلوم الروسية.

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