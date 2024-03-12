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دراسة: الصوم يقلل من الالتهابات الجسدية - جريدة الوطن السعودية

3/12/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة في جامعة كامبريدج البريطانية العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم خلال الصيام، وتؤدي إلى تقليله للالتهابات الجسدية.
وبحسب "هيلث داي"، أفاد الباحثون بأن الساعات الطويلة دون تناول الطعام تؤدي إلى ارتفاع مادة كيميائية في الدم تسمى حمض الأراكيدونيك، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.
وركز فريق البحث الذي قادته الدكتورة كلير براينت على ما يسميه العلماء الآن "الجسيم الالتهابي"، وهو نظام "الإنذار" الخلوي الذي يدافع الجسم من خلاله عن نفسه من الإصابة أو المرض، ما يؤدي إلى الالتهاب.
وفي بحثها، قامت مجموعة براينت بتحليل عينات دم من 21 شخصاً تناولوا وجبة تحتوي على 500 سعرة حرارية، ثم صاموا لمدة 24 ساعة قبل تناول وجبة ثانية تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية.
ووجد البحث أن الصيام يرفع مستويات حمض الأراكيدونيك في الدم، وهو أحد الدهون في الدم. وانحسرت المستويات مرة أخرى بمجرد تناول الوجبة.
وفي التجارب المعملية، وجد فريق براينت أن حمض الأراكيدونيك أدى إلى خفض نشاط الجسيم الالتهابي NLRP3. وكان ذلك بمثابة مفاجأة، حيث كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن حمض الأراكيدونيك له تأثير معاكس على الالتهاب.
وقالت براينت: "إن عملنا يضيف إلى كمية متزايدة من المؤلفات العلمية التي تشير إلى الفوائد الصحية لتقييد السعرات الحرارية".
وأضافت "إنه يشير إلى أن الصيام المنتظم لفترة طويلة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المزمن الذي نربطه بهذه الحالات. إنها بالتأكيد فكرة جذابة".
وتابعت "بطبيعة الحال، يمكن أن يكون العكس صحيحاً.. إن التهام الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية قد يزيد من النشاط الالتهابي، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة".

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