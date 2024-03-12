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ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام؟ - جريدة الوطن السعودية

3/12/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني الكثير في الأيام الأولى من صيام شهر رمضان، ومن الناحية العملية، لا يدخل جسمك في ((وضعية الصيام)) حتى تمر ثماني ساعات على آخر وجبة تناولتها.
ويتساوى هذا الوقت تقريبا مع الوقت الذي تستغرقه القناة الهضمية في امتصاص المواد الغذائية من الطعام. وبعد مرور هذه الساعات مباشرة، تتحول أجسامنا إلى امتصاص الجلوكوز المُخَّزن في الكبد والعضلات لتستمد منها الطاقة.
وبعد ذلك أثناء الصيام، ينفذ مخزون الجلوكوز وتحل الدهون محله كمصدر للطاقة التي يحتاجها الجسم.
وعندما يبدأ الجسم في حرق الدهون، يساعد ذلك في إنقاص الوزن، والتقليل من مستوى الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بداء السكري.
رغم ذلك، يسبب هبوط مستوى السكر في الدم حالة من الضعف والخمول.تعتبر الأيام الأولى من شهر رمضان هي الأصعب في الصيام، إذ قد تتعرض للصداع، والدوار، والغثيان، وضيق التنفس.
وغالبا ما يحدث ذلك عندما يصل الجوع لديك إلى المستويات الأكثر حدة،عندما يبدأ الجسم في التعود على الصيام، تتكسر الدهون وتتحول إلى سكر في الدم.
ويجب تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، وإلا فإن التعرق قد يؤدي إلى الجفاف.
وينبغي أن تحتوي الوجبات على مستويات مرتفعة من ((أغذية الطاقة)) مثل: الكربوهيدرات والدهون.
ومن المهم أن يكون هناك نظام غذائي متوازن يحتوي على بروتينات، وأملاح، وماء.
تناول قدر كبير من المياه في الفترة من الإفطار وحتى السحور من الأمور المفيدة أثناء صيام رمضان.
بالوصول إلى المرحلة الثالثة، ينبغي أن تشعر بتحسن في المزاج، إذ يبدأ جسمك بالتكيف مع الصيام.
ونقلت "بي بي سي" عن رزين محروف، استشاري التخدير وطب العناية المركزة في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، قوله إن هناك مزايا أخرى أيضا في الصيام.
وأضاف: ((في الأيام العادية، نأكل طعام يحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، وهو ما قد يمنع الجسم من أداء مهام أخرى مثل إصلاح نفسه بنفسه)).
واستمر: ((ويتم تصحيح ذلك أثناء الصيام، مما يسمح للجسم بتحويل انتباهه لوظائف أخرى)).
لذلك، قد يفيد الصيام الجسم من خلال تسهيل الشفاء من الأمراض ومحاربة العدوى.
التخلص من السموم– الأيام من 16 إلى 30
تناول مأكولات تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية يمنع الجسم من إصلاح نفسه بنفسه والتخلص من السموم.
في النصف الثاني من شهر رمضان، سيتكيف جسمك مع عملية الصيام تماما.
كما يمر القولون، والكبد، والكُلى، والبشرة بفترة التخلص من السموم.
وقال محروف: فيما يتعلق بالحالة الصحية، في هذه المرحلة ينبغي أن تستعيد أعضاء الجسم الحد الأقصى من قدراتها. كما يمكن أن تشعر بتحسن في ذاكرتك وتركيزك، وقد يكون لديك طاقة أكثر.
وأضاف: لا ينبغي أن يتحول جسمك إلى البروتينات للحصول على الطاقة.
يحدث ذلك عندما يدخل الجسم في وضع التضور جوعاً ويبدأ في استخدام العضلات للحصول على الطاقة، وهو ما يحدث عند الصيام المستمر لفترة ممتدة من عدة أيام إلى أسابيع.
وتابع: حيث يمتد الصيام فقط من الفجر إلى المغرب، يُتاح أمام الصائم فرصة تكفي لإعادة شحن طاقتنا بعد أن نمد الجسم بالطعام والسوائل.
ويعمل هذا في الحفاظ على العضلات، لكنه يساعد أيضا على إنقاص الوزن.
هل الصيام مفيد لصحتنا؟
قال رزين محروف إن الصيام المستمر لفترة ممتدة قد ينعكس سلبا على إنقاص الوزن، مبينا أنه مفيد للصحة، لكن بشرط.
وقال الطبيب البريطاني ((الصيام مفيد لصحتنا لأنه يساعدنا على التركيز على ماذا نأكل ومتى نأكله، رغم ذلك، بينما يعتبر الصيام لشهر فترة جيدة، لا يُنصح بالصيام لفترة أطول من ذلك)).
وأضاف: ((الصيام المستمر ليس جيدا لإنقاص الوزن على المدى الطويل، لأن الجسم سيتوقف في نهاية الأمر عن تحويل الدهون إلى طاقة، وبدلا من ذلك تتحول إلى عضلات)).

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