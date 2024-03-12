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10 أفلام سينمائية تجسد المظاهر الرمضانية

3/12/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) جسدت 10 أفلام سينمائية المظاهر الرمضانية والشعائر الروحانية وارتبطت بشهر رمضان، وتمثلت أبرز الأفلام في:
-فيلم: عسل أسود
-فيلم: ألوان السما السبعة
-فيلم: إكس لارج
-فيلم: في بيتنا رجل
-فيلم: العزيمة
-فيلم: قلبي على ولدي
-فيلم: كهرمان
-فيلم: الفانوس السحري
-فيلم: بابا أمين
-فيلم: القاهرة في الليل

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