10 أفلام سينمائية تجسد المظاهر الرمضانية

10 أفلام سينمائية تجسد المظاهر الرمضانية
التاريخ
3/12/2024 11:23:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) جسدت 10 أفلام سينمائية المظاهر الرمضانية والشعائر الروحانية وارتبطت بشهر رمضان، وتمثلت أبرز الأفلام في:
-فيلم: عسل أسود
-فيلم: ألوان السما السبعة
-فيلم: إكس لارج
-فيلم: في بيتنا رجل
-فيلم: العزيمة
-فيلم: قلبي على ولدي
-فيلم: كهرمان
-فيلم: الفانوس السحري
-فيلم: بابا أمين
-فيلم: القاهرة في الليل
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