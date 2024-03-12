4 محاور لأولويات تعليم جازان

(MENAFN
- Al Watan) نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة أداء التعليم اليوم لقاءً تربويًا بعنوان أدوار ومهام المدرسة للتهيئة للاختبارات الوطنية ((التركيز على الأولويات)) مستهدفا منسوبي ومنسوبات المدارس بتعليم جازان وصبيا.
واستعرض اللقاء العديد من المحاور أهمها محور أولويات فرق التحسين والتطوير بالمدرسة، ومحور أولويات التركيز لدى مديري ومديرات المدارس، ومحور أولويات التركيز لدى المعلم، ومحور الانضباط المدرسي الركيزة الأولى في التحسين.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أهمية أدوار ومسؤوليات الجميع في رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس لكل العلوم والمعارف والمهارات والتركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية، وأهمية تركيز المدارس في رفع مستوى جودة تفعيل الممارسات الإيجابية المستهدفة في معايير التقويم المدرسي وما يستلزم من عمليات دعم وتحسين قبلية وبعدية، إلى جانب أهمية تحسين تجربة رحلة الطلاب التعليمية لتكون رحلة ممتعة ومتكاملة.
MENAFN12032024000089011017ID1107969634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.