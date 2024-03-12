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4 محاور لأولويات تعليم جازان

3/12/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة أداء التعليم اليوم لقاءً تربويًا بعنوان أدوار ومهام المدرسة للتهيئة للاختبارات الوطنية ((التركيز على الأولويات)) مستهدفا منسوبي ومنسوبات المدارس بتعليم جازان وصبيا.
واستعرض اللقاء العديد من المحاور أهمها محور أولويات فرق التحسين والتطوير بالمدرسة، ومحور أولويات التركيز لدى مديري ومديرات المدارس، ومحور أولويات التركيز لدى المعلم، ومحور الانضباط المدرسي الركيزة الأولى في التحسين.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أهمية أدوار ومسؤوليات الجميع في رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس لكل العلوم والمعارف والمهارات والتركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية، وأهمية تركيز المدارس في رفع مستوى جودة تفعيل الممارسات الإيجابية المستهدفة في معايير التقويم المدرسي وما يستلزم من عمليات دعم وتحسين قبلية وبعدية، إلى جانب أهمية تحسين تجربة رحلة الطلاب التعليمية لتكون رحلة ممتعة ومتكاملة.

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