Wednesday, 13 March 2024 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجالس البيوت المغلقة

3/12/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تبقى اللقاءات الدورية العفوية بين الأقارب والأصدقاء والجيران ، الخالية من الكُلفة والمبالغة مؤشرات إيجابية على التماسك الإجتماعي المضيئ بالمحبة.
وكان ولازال إكرام الضيف يلقى إهتماماً خاصاً،إنطلاقاً من تعاليم ديننا وتقاليدنا العربية الأصيلة.
لكن البعض عكس العادات ، فبدلاً من زيارة الضيف في منزله وتقديم الدعوة له ، أصبحت اليوم تُوجه له من الشارع ، والمناسبة في مكان يحاذي الشارع ، ترتفع فيه الضوضاء ،وينخفض الإحتفاء ، وتختفي مشاعر المحبة والإخاء ،والمفاجاة ولله الحمد مائدة عصف وعصد، منزوع منها كرم الضيافة والبهجة.
ولم أجد أسباباً مقنعة لظاهرة إغلاق مجالسنا التي بالغنا كثيراً في فرشها، بأجود أنواع الأثاث
الراقي ،والمقاعد الوثيرة والإضاءة وتناسق الألوان ، والنتيجة أنها تعاني وتشكو من ندرة الضيوف والزوار وتفتقد أحاديث الأحبة والسمار، حتى في عيدي الفطر والأضحى خاوية مظلمة، وقد تستمر مغلقة إلى أيام تُفتح أبوابها ، ليُقام فيها العزاء لأصحاب تلك البيوت!!! ولاحول ولاقوةإلا بالله.
يقول جبران خليل جبران"لولا الضيوف لكانت البيوت قبوراً ".
ومهما كانت بدائل الضيافة الأخرى تبقى مجالسنا لها خصوصيتها ورونقها وآثارها النفسية الإيجابية على الضيوف والمدعوين ، وأصحاب الدار لأنهم يشتركون جميعاً في تخليد لحظات من السعادة.
وكان الأباء والأجداد رحمهم الله ينظرون إلى مجالس البيوت بأنها عناوين للشيم والكرم ، وبيئة خصبة لتوثيق العلاقات الإنسانية الإجتماعية الصادقة ، ومحفزة للبوح بما يجول في خواطر الضيوف من جمال الحكايات ، وانثيال الذكريات ، وتمنحهم الرضى حين يلمسون عن قرب صدق الإغداق عليهم بحفاوة الإستقبال ورحابة الصدر والإبتسامة.
وللمأدبة في المنزل خصوصيتها وتقاليدها المعروفة ،فهي بعيدة عن العيون والصخب ،وتمتاز بالنظافة ، والبركة ، ويتجاوز فضلها وسعادتها الى منازل أخرى من خلال دعوة بعض المحبين للمشاركة.
وفي حضرة المجالس المنزلية تتجسد الأخلاق والقيم والعادات والآداب وفي مقدمتها الترحيب الصادق وإشاعة أجواء الفرح والحرص على عدم الإستئثار بالحديث ، وعدم الجلوس في أماكن الضيوف وكبار السن إلا من يعانون من عقدة نقص فذلك مرفوع عنهم القلم ، ولست أدري هل نفوسنا أم مجالسنا بحاجة إلى إعادة تهيئتها من جديد؟ ، حتى تعود ، كما كانت مجالس الأولين ، عامرة بالمحبة ، صانعة للجميل والإحسان ناطقة بالوفاء بين الطيبين.

MENAFN12032024000089011017ID1107969633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث