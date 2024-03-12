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Apple تطلق Ios 17.4

3/12/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة آبل رسميا عن إطلاق إصدار iOS 17.4 لأنظمة تشغيل هواتفها، والذي حمل معه العديد من الميزات الجديدة لتلك الأجهزة.
ومع التحديث الجديد ظهرت في هواتف iPhone 15 معلومات وخيارات إضافية في خدمة ((صحة البطارية))، إذ باتت هذه الخدمة تعطي تفصيلات أوسع للمستخدم حول حالة البطارية في جهازه.
وأتاح التحديث لمطوري تطبيقات اتصالات الفيديو القدرة على تعطيل تفاعلات الإيماءات بشكل افتراضي في التطبيقات، كما أصبحت بعض هواتف آيفون أيضا تدعم ميزات تصوير الفيديو المكاني الثلاثي الأبعاد.
وحصلت خدمات Apple Podcast مع التحديث أيضا على ميزات إضافية منها ميزات تتعلق بالنسخ التلقائي للبيانات))

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