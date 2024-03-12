Apple تطلق Ios 17.4

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة آبل رسميا عن إطلاق إصدار iOS 17.4 لأنظمة تشغيل هواتفها، والذي حمل معه العديد من الميزات الجديدة لتلك الأجهزة.
ومع التحديث الجديد ظهرت في هواتف iPhone 15 معلومات وخيارات إضافية في خدمة ((صحة البطارية))، إذ باتت هذه الخدمة تعطي تفصيلات أوسع للمستخدم حول حالة البطارية في جهازه.
وأتاح التحديث لمطوري تطبيقات اتصالات الفيديو القدرة على تعطيل تفاعلات الإيماءات بشكل افتراضي في التطبيقات، كما أصبحت بعض هواتف آيفون أيضا تدعم ميزات تصوير الفيديو المكاني الثلاثي الأبعاد.
وحصلت خدمات Apple Podcast مع التحديث أيضا على ميزات إضافية منها ميزات تتعلق بالنسخ التلقائي للبيانات))
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