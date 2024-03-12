Wednesday, 13 March 2024 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رأس امرأة بـ4.5 ملايين يورو

3/12/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتاعت إحدى لوحات الرسام الهولندي فنسنت فان جوخ الأولى بملايين اليوروهات في معرض فني مرموق بهولندا، بحسب ما أفاد مالكها السابق ووسائل إعلام دولية.
وعُرضت لوحة ((رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض)) بـ4.5 ملايين يورو في ((المعرض الأوروبي للفنون الجميلة)) The European Fine Art Fair، وهو كنز فني حقيقي تستضيفه مدينة ماستريخت جنوبي البلاد.
وقال بيل راو، رئيس معرض ((إم إس راو))، أحد أكبر وأشهر المعارض الفنية في الولايات المتحدة بيعت اللوحة لمتحف في دولة ليست من الاتحاد الأوروبي.
وتابع راو في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها وكالة ((فرانس برس)): ((لا يمكننا التحدث عن السعر)).
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية ((إيه أن بي)) بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت به.
وأكدت الوكالة أن اللوحة ستكون متاحة أمام العامة من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها.
وأنجز فان جوخ هذه اللوحة أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوبي هولندا، وفي سنة 1885 رسم لوحته الشهيرة ((آكلو البطاطا)) في المكان عينه.

MENAFN12032024000089011017ID1107969630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث