اكتشاف مضادات للأورام بنجم البحر

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت المركبات المكتشفة في نجم البحر فعالية عالية في كبح نمو وتطور مستعمرات خلايا سرطان الثدي لدى البشر.
وأشار ميخائيل كوسايكن نائب مدير معهد العمل العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن علماء في معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية الحيوية اكتشفوا مركبات كيميائية خاصة في مستخلص نجم البحر الغروي من المحتمل أن تساعد على مكافحة الأمراض الالتهابية، مشيرا إلى أنه اكتشف هذه المركبات التي يمكن أن تفيد في مكافحة السرطان في هذا النوع من نجم البحر، وأن هذا المشروع الآن في مرحلة البحث العلمي)).
ويشير إلى أن المركبات المكتشفة كانت فعالة جدا في تثبيط نمو وتطور مستعمرات خلايا سرطان الثدي البشرية. ومن الناحية النظرية، تفتح هذه الخاصية آفاقا جديدة لاستخدام نجم البحر كمصدر محتمل للأدوية المضادة للسرطان.
وتعيش حيوانات نجم البحر في المياه الباردة في الشرق الأقصى، وهي قادرة على إنتاج مخاط سميك يصد الحيوانات المفترسة، عادة شوكيات الجلد الأخرى.
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