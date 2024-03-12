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اكتشاف مضادات للأورام بنجم البحر

3/12/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت المركبات المكتشفة في نجم البحر فعالية عالية في كبح نمو وتطور مستعمرات خلايا سرطان الثدي لدى البشر.
وأشار ميخائيل كوسايكن نائب مدير معهد العمل العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن علماء في معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية الحيوية اكتشفوا مركبات كيميائية خاصة في مستخلص نجم البحر الغروي من المحتمل أن تساعد على مكافحة الأمراض الالتهابية، مشيرا إلى أنه اكتشف هذه المركبات التي يمكن أن تفيد في مكافحة السرطان في هذا النوع من نجم البحر، وأن هذا المشروع الآن في مرحلة البحث العلمي)).
ويشير إلى أن المركبات المكتشفة كانت فعالة جدا في تثبيط نمو وتطور مستعمرات خلايا سرطان الثدي البشرية. ومن الناحية النظرية، تفتح هذه الخاصية آفاقا جديدة لاستخدام نجم البحر كمصدر محتمل للأدوية المضادة للسرطان.
وتعيش حيوانات نجم البحر في المياه الباردة في الشرق الأقصى، وهي قادرة على إنتاج مخاط سميك يصد الحيوانات المفترسة، عادة شوكيات الجلد الأخرى.

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