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الحمل والنغزات أكثر تساؤلات الإناث الصحية

3/12/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) فاق بحث الإناث عن الأسئلة الصحية العام الماضي عبر محرك البحث في google، بحث الذكور، حيث بلغ إجمالي بحث الإناث عن الإجابات للأسئلة الصحية 60% مقابل 40% للذكور، في وقت تصدرت 10 أسئلة صحية الأكثر بحثا خلال العام الماضي 2023.
9 أسئلة
كشفت وزارة الصحة 10 أسئلة كانت الأكثر بحثا خلال العام الماضي في google، وتمثلت في: كيف أعرف أني حامل، وما سبب نغزات القلب في سن الشباب، وما هو الختان، وما سبب تأخر الدورة الشهرية، وكيف أخفف ألم الدورة، وما هو عرق النساء، وكيف ينتقل الإيدز، وما هو المرض العضال، وما هو مرض السل، وماهي بطانة الرحم المهاجرة.
5 مشاكل
ترتبط 5 مشاكل غالبا بالقلب، وتتمثل في العضلات، والجهاز الهضمي، والعظام، ونوبات الهلع، والهريس النطاقي، والرئتين، وتتسبب معها في نغزات القلب.
ما هو مرض العضال؟
هو مرض يحدث عند نمو نسيج بطانة الرحم إلى داخل الجدار العضلي للرحم، ويستمر بالعمل طبيعيا، ويزداد سمكه ويتقشر ويخرج كل حيض، وقد يؤدي إلى غزارة أثناء الدورة الشهرية، وتوسع في الرحم، وألم أثناء الدورة الشهرية.
3 أعراض
تؤثر بطانة الرحم المهاجرة على النسيج الذي يبطن الحوض والمبيضين، وهي حالة ينمو فيها نسيج يشبه البطانة الداخلية للرحم خارجه، ويشمل عدة أعراض هي النزيف المفرط أثناء الحيض، والشعور بالألم عند ممارسة الجماع، والألم أثناء التبرز أو التبول.
10 أسئلة صحية الأكثر بحثا في عام
بحث الإناث يفوق بحث الذكور
%60 بحث الإناث صحيا
%40 بحث الذكور صحيا
5 مشاكل ترتبط بنغزات القلب
3 أعراض لبطانة الرحم المهاجرة
أكثر الأسئلة بحثا:
كيف أعرف أني حامل؟
ما سبب نغزات القلب في سن الشباب؟
ما هو الختان؟
ما سبب تأخر الدورة الشهرية؟
كيف أخفف ألم الدورة الشهرية؟
ما هو عرق النساء؟
كيف ينتقل الإيدز؟
ما هو مرض السل؟
ما هو المرض العضال؟
ماهي بطانة الرحم المهاجرة؟

MENAFN12032024000089011017ID1107969628

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