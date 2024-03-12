الحمل والنغزات أكثر تساؤلات الإناث الصحية

(MENAFN
- Al Watan) فاق بحث الإناث عن الأسئلة الصحية العام الماضي عبر محرك البحث في google، بحث الذكور، حيث بلغ إجمالي بحث الإناث عن الإجابات للأسئلة الصحية 60% مقابل 40% للذكور، في وقت تصدرت 10 أسئلة صحية الأكثر بحثا خلال العام الماضي 2023.
9 أسئلة
كشفت وزارة الصحة 10 أسئلة كانت الأكثر بحثا خلال العام الماضي في google، وتمثلت في: كيف أعرف أني حامل، وما سبب نغزات القلب في سن الشباب، وما هو الختان، وما سبب تأخر الدورة الشهرية، وكيف أخفف ألم الدورة، وما هو عرق النساء، وكيف ينتقل الإيدز، وما هو المرض العضال، وما هو مرض السل، وماهي بطانة الرحم المهاجرة.
5 مشاكل
ترتبط 5 مشاكل غالبا بالقلب، وتتمثل في العضلات، والجهاز الهضمي، والعظام، ونوبات الهلع، والهريس النطاقي، والرئتين، وتتسبب معها في نغزات القلب.
ما هو مرض العضال؟
هو مرض يحدث عند نمو نسيج بطانة الرحم إلى داخل الجدار العضلي للرحم، ويستمر بالعمل طبيعيا، ويزداد سمكه ويتقشر ويخرج كل حيض، وقد يؤدي إلى غزارة أثناء الدورة الشهرية، وتوسع في الرحم، وألم أثناء الدورة الشهرية.
3 أعراض
تؤثر بطانة الرحم المهاجرة على النسيج الذي يبطن الحوض والمبيضين، وهي حالة ينمو فيها نسيج يشبه البطانة الداخلية للرحم خارجه، ويشمل عدة أعراض هي النزيف المفرط أثناء الحيض، والشعور بالألم عند ممارسة الجماع، والألم أثناء التبرز أو التبول.
10 أسئلة صحية الأكثر بحثا في عام
بحث الإناث يفوق بحث الذكور
%60 بحث الإناث صحيا
%40 بحث الذكور صحيا
5 مشاكل ترتبط بنغزات القلب
3 أعراض لبطانة الرحم المهاجرة
أكثر الأسئلة بحثا:
كيف أعرف أني حامل؟
ما سبب نغزات القلب في سن الشباب؟
ما هو الختان؟
ما سبب تأخر الدورة الشهرية؟
كيف أخفف ألم الدورة الشهرية؟
ما هو عرق النساء؟
كيف ينتقل الإيدز؟
ما هو مرض السل؟
ما هو المرض العضال؟
ماهي بطانة الرحم المهاجرة؟
MENAFN12032024000089011017ID1107969628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.