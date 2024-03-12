4 مداخل لمواقف المسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي عن 4 مداخل لمواقف السيارات في المسجد النبوي الشريف وهي مدخل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجهة الشمالية ومدخل عمر بن الخطاب رضي الله من الجهة الغربية، ومدخل قباء من الجهة الجنوبية ومدخل طريق الأمير عبدالمحسن من الجهة الجنوبية.
تضم مواقف 24 وحدة للوقوف، وتتسع الواحدة منها لحوالي 184 سيارة تقريبًا، كما يوجد 48 جهاز للدفع الذاتي، بالإضافة لتطبيق موقف عبر الأجهزة الذكية، وبها العديد من الأنظمة الأمنية والحراسات المكثفة، والمراقبة من خلال 679 كاميرا، إضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير أكثر من 800 طفاية حريق و190 خرطوم إطفاء، وعدد 22915 سواتر مياه الحريق وتضم مرافقها العديد من الخدمات ودورات المياه والسلالم الكهربائية والمصاعد.
MENAFN12032024000089011017ID1107969623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.