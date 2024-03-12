Wednesday, 13 March 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 مداخل لمواقف المسجد النبوي

3/12/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي عن 4 مداخل لمواقف السيارات في المسجد النبوي الشريف وهي مدخل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجهة الشمالية ومدخل عمر بن الخطاب رضي الله من الجهة الغربية، ومدخل قباء من الجهة الجنوبية ومدخل طريق الأمير عبدالمحسن من الجهة الجنوبية.
تضم مواقف 24 وحدة للوقوف، وتتسع الواحدة منها لحوالي 184 سيارة تقريبًا، كما يوجد 48 جهاز للدفع الذاتي، بالإضافة لتطبيق موقف عبر الأجهزة الذكية، وبها العديد من الأنظمة الأمنية والحراسات المكثفة، والمراقبة من خلال 679 كاميرا، إضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير أكثر من 800 طفاية حريق و190 خرطوم إطفاء، وعدد 22915 سواتر مياه الحريق وتضم مرافقها العديد من الخدمات ودورات المياه والسلالم الكهربائية والمصاعد.

MENAFN12032024000089011017ID1107969623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث