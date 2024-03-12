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تجهيز 7000 كم من الطرق المؤدية إلى الحرمين

3/12/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملت الهيئة العامة للطرق استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، والإسهام في توفير وصول آمن وانسيابي للمعتمرين والمصلين، مما يعزز من الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ 30 مليون معتمر بحلول 2030.
أكتاف الطرق
أوضحت "هيئة الطرق" أنها بدأت منذُ وقتٍ مبكر في الاستعداد لموسم العمرة هذا العام، من خلال مسح أكثر من 7000 كم من شبكة الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة عليها.
مجاري الأودية
بينت الهيئة، أنها أنهت عملية الكشط وإعادة السفلتة على طول 174 كم، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق لأكثر من 8600 كم، وإزالة أكثر من 716 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنظيف 4 آلاف موقع لمجاري الأودية، والتأكد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتسهم هذه الجهود في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".

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