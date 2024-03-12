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حملات مكثفة لتوفر السلع وضبط الأسعار

3/12/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تشهد الأسواق والمحال التجارية حركة تجارية نشطة مع حلول شهر رمضان، استنفرت وزارة التجارة والأمانات، فرق الرقابة والتفتيش على الأسواق للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
التزام المنشآت
وفي ظل توفر السلع الغذائية بجميع أصنافها مصحوبة بحركة تسويقية بالمراكزوأسواق النفع العام، تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على الأسواق، وتضمنت خطة الوزارة تنفيذ جولات استباقية للتأكد من توفر السلع الرمضانية وصلاحيتها، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك ومنع بيع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.
كما نظمت البلديات حملات وخطط لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، طوال شهر رمضان على فترتين صباحية ومسائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والشهادات الصحية للعاملين، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات ومصادرة كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق محلات لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، والتشديد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وسعت الحملات إلى مكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية في المواقع التي يمكن أن تشهد تواجد الباعة الجائلين فيها.
صحية وغذائية
تستهدف الحملات المكثفة جميع المحلات الصحية والغذائية ومحلات بيع الأسماك، والملاحم ومحال بيع الدواجن ومحال بيع التمور والحلويات والمكسرات ومحلات بيع الخضار ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها وأماكن تخزين المواد الغذائية بالمنشآت، والتأكد من التزامها بفترة صلاحية المنتجات واشتراطات النقل والتخزين وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له.
محال ومنتجات تشملها الرقابة
- بيع الأسماك
- الملاحم
- محال بيع الدواجن
- محال التمور والحلويات والمكسرات
- أسواق الخضار
- الألبان ومنتجاتها
- العصائر بأنواعها
- أماكن تخزين المواد الغذائية

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