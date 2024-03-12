حملات مكثفة لتوفر السلع وضبط الأسعار

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي تشهد الأسواق والمحال التجارية حركة تجارية نشطة مع حلول شهر رمضان، استنفرت وزارة التجارة والأمانات، فرق الرقابة والتفتيش على الأسواق للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
التزام المنشآت
وفي ظل توفر السلع الغذائية بجميع أصنافها مصحوبة بحركة تسويقية بالمراكزوأسواق النفع العام، تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على الأسواق، وتضمنت خطة الوزارة تنفيذ جولات استباقية للتأكد من توفر السلع الرمضانية وصلاحيتها، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك ومنع بيع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.
كما نظمت البلديات حملات وخطط لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، طوال شهر رمضان على فترتين صباحية ومسائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والشهادات الصحية للعاملين، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات ومصادرة كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق محلات لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، والتشديد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وسعت الحملات إلى مكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية في المواقع التي يمكن أن تشهد تواجد الباعة الجائلين فيها.
صحية وغذائية
تستهدف الحملات المكثفة جميع المحلات الصحية والغذائية ومحلات بيع الأسماك، والملاحم ومحال بيع الدواجن ومحال بيع التمور والحلويات والمكسرات ومحلات بيع الخضار ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها وأماكن تخزين المواد الغذائية بالمنشآت، والتأكد من التزامها بفترة صلاحية المنتجات واشتراطات النقل والتخزين وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له.
محال ومنتجات تشملها الرقابة
- بيع الأسماك
- الملاحم
- محال بيع الدواجن
- محال التمور والحلويات والمكسرات
- أسواق الخضار
- الألبان ومنتجاتها
- العصائر بأنواعها
- أماكن تخزين المواد الغذائية
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