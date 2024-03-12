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نجران.. غبار ومطر والرحلات الجوية منتظمة

3/12/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تقاسم الغبار والمطر أمس حالة الطقس في مدن ومحافظات نجران والمراكز التابعة لها، وأعلن مركز الأرصاد الوطني منذ الصباح الإنذار باجتياح عاصفة ترابية منطقة نجران وعدد من محافظاتها، ولم تتأثر العملية التعليمية والدراسية بالعاصفة التي شملت كلا من نجران وبدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة، واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء، صاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، كما شهدت أرجاء واسعة من مناطق الربع الخالي وبئر عسكر أمطارا غزيرة وصواعق رعدية وتساقطا للبرد في مناطق محدودة.
من جهته أكد مصدر مسؤول في مطار نجران ردا على استفسار ((الوطن))، عدم تأثر حركة الملاحظة الجوية في المطار بالعاصفة الترابية، مؤكدا انتظام الرحلات المجدولة من وإلى مطار نجران إلى الرياض وجدة والدمام البالغة 11 رحلة عبر مختلف الخطوط الجوية المشغلة لتلك الرحلات.

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