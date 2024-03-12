نجران.. غبار ومطر والرحلات الجوية منتظمة

(MENAFN
- Al Watan) تقاسم الغبار والمطر أمس حالة الطقس في مدن ومحافظات نجران والمراكز التابعة لها، وأعلن مركز الأرصاد الوطني منذ الصباح الإنذار باجتياح عاصفة ترابية منطقة نجران وعدد من محافظاتها، ولم تتأثر العملية التعليمية والدراسية بالعاصفة التي شملت كلا من نجران وبدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة، واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء، صاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، كما شهدت أرجاء واسعة من مناطق الربع الخالي وبئر عسكر أمطارا غزيرة وصواعق رعدية وتساقطا للبرد في مناطق محدودة.
من جهته أكد مصدر مسؤول في مطار نجران ردا على استفسار ((الوطن))، عدم تأثر حركة الملاحظة الجوية في المطار بالعاصفة الترابية، مؤكدا انتظام الرحلات المجدولة من وإلى مطار نجران إلى الرياض وجدة والدمام البالغة 11 رحلة عبر مختلف الخطوط الجوية المشغلة لتلك الرحلات.
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