الأهلي يجهز المصابين للقمة

(MENAFN
- Al Watan) دشن الأهلي تحضيراته لمواجهة النصر، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبدأ مدربه الألماني ماتياس يايسله في رسم خطته للكلاسيكو المنتظر، و أخضع لاعبيه لتدريبات منوعة ما بين اللياقية والفنية، وطبق عددا من الجمل الفنية، التي نفذها اللاعبون عبر مناورة قصيرة.
وعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين المصابين، وكذلك البديل الذي سيزج به ليعوض غياب لاعب الوسط محمد المجحد الذي يعاني من إصابة عضلية.
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