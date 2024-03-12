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الأهلي يجهز المصابين للقمة

3/12/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن الأهلي تحضيراته لمواجهة النصر، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبدأ مدربه الألماني ماتياس يايسله في رسم خطته للكلاسيكو المنتظر، و أخضع لاعبيه لتدريبات منوعة ما بين اللياقية والفنية، وطبق عددا من الجمل الفنية، التي نفذها اللاعبون عبر مناورة قصيرة.
وعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين المصابين، وكذلك البديل الذي سيزج به ليعوض غياب لاعب الوسط محمد المجحد الذي يعاني من إصابة عضلية.

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