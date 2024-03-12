الأخطاء المتكررة تحرم العالمي من الحلم المونديالي

(MENAFN
- Al Watan) سادت حالة من الحزن بين جماهير النصر بعدما تسرب الحلم الآسيوي من بين أيديهم، في مباراة ماراثونية خاضها العالمي أمام العين الإماراتي.
ورغم العودة القوية لرفاق كريستيانو رونالدو بالفوز 4/ 3 في اللقاء الذي امتد للأشواط الإضافية، لكن ركلات الترجيح أهدت التأهل للعين 3 / 1، ليتبخر حلم جماهير النصر في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.
هجوم حاد
شنت الجماهير هجومًا حادًا على قائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أهدر أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة وإنهائها قبل ركلات الترجيح، وجادل آخرون بأن مسؤولية وداع البطولة القارية لا يتحملها رونالدو وحده، إذ يرى البعض من عشاق فارس نجد على موقع التواصل الإجتماعي X، أن تأثيرًا وجود رونالدو في قائمة العالمي إعلاميًا أكبر منه فنيًا، كونه لم يضيف للمجموعة، لتقدمه بالعمر، إلا أن البعض الأخر يرى أن المشكلة لم تكن في الدون، بل في الفريق كمجموعة كاملة فالمشاكل الدفاعية التي عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، لم يتم حلها من قبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، واللاعبون يقعون في ذات الأخطاء، دون تصحيح، فالفريق يستقبل في آخر 3 مباريات أكثر من 13 هدفًا دون تدخل فني أو تدارك للأخطاء المكررة.
كأس الاتحاد
أعاد تأهل العين على حساب النصر، للأذهان، الانتصار الذي حققه على حساب الاتحاد، في نفس الدور بنسخة 2014 من البطولة الآسيوية، إذ كسب موقعة الذهاب 2 /صفر، على استاد هزاع بن زايد، 2 /صفر، وفي مباراة الإياب التي أقيمت في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، كرر العين تفوقه 3/ 1.
-الخروج القاري حرم العالمي التواجد المونديالي
-النصراويون ينقسمون حول تأثير رونالدو الفني
-عشاق النصر يلقون باللوم على الإدارة وكاسترو
-الأخطاء المتكررة حرمت فارس نجد مواصلة مشواره الآسيوي
-العين كرر ما فعله بالاتحاد في 2014 مع النصر في النسخة الحالية
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