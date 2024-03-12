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الأخطاء المتكررة تحرم العالمي من الحلم المونديالي

3/12/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) سادت حالة من الحزن بين جماهير النصر بعدما تسرب الحلم الآسيوي من بين أيديهم، في مباراة ماراثونية خاضها العالمي أمام العين الإماراتي.
ورغم العودة القوية لرفاق كريستيانو رونالدو بالفوز 4/ 3 في اللقاء الذي امتد للأشواط الإضافية، لكن ركلات الترجيح أهدت التأهل للعين 3 / 1، ليتبخر حلم جماهير النصر في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.
هجوم حاد
شنت الجماهير هجومًا حادًا على قائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أهدر أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة وإنهائها قبل ركلات الترجيح، وجادل آخرون بأن مسؤولية وداع البطولة القارية لا يتحملها رونالدو وحده، إذ يرى البعض من عشاق فارس نجد على موقع التواصل الإجتماعي X، أن تأثيرًا وجود رونالدو في قائمة العالمي إعلاميًا أكبر منه فنيًا، كونه لم يضيف للمجموعة، لتقدمه بالعمر، إلا أن البعض الأخر يرى أن المشكلة لم تكن في الدون، بل في الفريق كمجموعة كاملة فالمشاكل الدفاعية التي عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، لم يتم حلها من قبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، واللاعبون يقعون في ذات الأخطاء، دون تصحيح، فالفريق يستقبل في آخر 3 مباريات أكثر من 13 هدفًا دون تدخل فني أو تدارك للأخطاء المكررة.
كأس الاتحاد
أعاد تأهل العين على حساب النصر، للأذهان، الانتصار الذي حققه على حساب الاتحاد، في نفس الدور بنسخة 2014 من البطولة الآسيوية، إذ كسب موقعة الذهاب 2 /صفر، على استاد هزاع بن زايد، 2 /صفر، وفي مباراة الإياب التي أقيمت في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، كرر العين تفوقه 3/ 1.
-الخروج القاري حرم العالمي التواجد المونديالي
-النصراويون ينقسمون حول تأثير رونالدو الفني
-عشاق النصر يلقون باللوم على الإدارة وكاسترو
-الأخطاء المتكررة حرمت فارس نجد مواصلة مشواره الآسيوي
-العين كرر ما فعله بالاتحاد في 2014 مع النصر في النسخة الحالية

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