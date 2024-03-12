راكيتيتش يبعثر أوراق الشباب

راكيتيتش يبعثر أوراق الشباب
التاريخ
3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا صدمة بعدما تقلصت فرص مشاركة لاعبه إيفان راكيتيتش خلال مواجهة الحزم غدا، إذ تأكد غياب الدولي الكرواتي عن المباراة متأثرًا بإصابته في العضلة الخلفية.
وزاد الكرواتي من قائمة غيابات الليوث أمام الحزم التي تضم أيضًا البلجيكي يانيك كاراسكو، وهتان باهبري، وعبدالله الجوعي، ليجد بيريرا نفسه أمام تحديات خططية جديدة.
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