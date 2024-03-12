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راكيتيتش يبعثر أوراق الشباب

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا صدمة بعدما تقلصت فرص مشاركة لاعبه إيفان راكيتيتش خلال مواجهة الحزم غدا، إذ تأكد غياب الدولي الكرواتي عن المباراة متأثرًا بإصابته في العضلة الخلفية.
وزاد الكرواتي من قائمة غيابات الليوث أمام الحزم التي تضم أيضًا البلجيكي يانيك كاراسكو، وهتان باهبري، وعبدالله الجوعي، ليجد بيريرا نفسه أمام تحديات خططية جديدة.

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