قرعة مفتوحة لكأس الملك

قرعة مفتوحة لكأس الملك
التاريخ
3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) تسحب مساء اليوم قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تم تأجيلها إلى اليوم، بدلا من الأربعاء الماضي، وتأهلت أندية الهلال والنصر والاتحاد والخليج إلى دور الأربعة للبطولة السعودية الأغلى، وستكون القرعة مفتوحة أمام كل الاحتمالات، فقد تضرب موعدا جديدا بين قطبي العاصمة الهلال والنصر، أو مواجهة أحدهما للاتحاد، والآخر للخليج.
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