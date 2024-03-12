Wednesday, 13 March 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرعة مفتوحة لكأس الملك

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تسحب مساء اليوم قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تم تأجيلها إلى اليوم، بدلا من الأربعاء الماضي، وتأهلت أندية الهلال والنصر والاتحاد والخليج إلى دور الأربعة للبطولة السعودية الأغلى، وستكون القرعة مفتوحة أمام كل الاحتمالات، فقد تضرب موعدا جديدا بين قطبي العاصمة الهلال والنصر، أو مواجهة أحدهما للاتحاد، والآخر للخليج.

MENAFN12032024000089011017ID1107969616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث