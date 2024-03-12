Wednesday, 13 March 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هلال جينيس

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب الهلال موعدا مع العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما كرر تفوقه على الاتحاد وتغلب عليه 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة، لحساب إياب ربع نهائي البطولة القارية، لينال بطاقة التأهل بانتصاره 4 / صفر في مجموع المباراتين، مسجلا انتصاره الـ28 على التوالي في كافة البطولات، ليتصدر قائمة أكثر الأندية العالمية انتصارات متتالية بموسوعة جينيس، وانتصاره الثالث على التوالي على العميد خلال مارس الجاري، والخامس منذ بداية الموسم الحالي، سجل للزعيم ياسر الشهراني "61"، ومالكوم "90+5"، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الوقت بدل الضائع للقاء.
- الزعيم يؤكد تفوقه على العميد
- الهلال يكسب الكلاسيكو الخامس في الموسم الحالي
- الأزرق تفوق في الحصة الثانية
- العميد سيطر على الشوط الأول
- 28 انتصارا متتاليا للزعيم يضعه على القمة العالمية
- حمدالله نال البطاقة الحمراء المباشرة

MENAFN12032024000089011017ID1107969615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث