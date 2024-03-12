هلال جينيس

(MENAFN
- Al Watan) ضرب الهلال موعدا مع العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما كرر تفوقه على الاتحاد وتغلب عليه 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة، لحساب إياب ربع نهائي البطولة القارية، لينال بطاقة التأهل بانتصاره 4 / صفر في مجموع المباراتين، مسجلا انتصاره الـ28 على التوالي في كافة البطولات، ليتصدر قائمة أكثر الأندية العالمية انتصارات متتالية بموسوعة جينيس، وانتصاره الثالث على التوالي على العميد خلال مارس الجاري، والخامس منذ بداية الموسم الحالي، سجل للزعيم ياسر الشهراني "61"، ومالكوم "90+5"، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الوقت بدل الضائع للقاء.
- الزعيم يؤكد تفوقه على العميد
- الهلال يكسب الكلاسيكو الخامس في الموسم الحالي
- الأزرق تفوق في الحصة الثانية
- العميد سيطر على الشوط الأول
- 28 انتصارا متتاليا للزعيم يضعه على القمة العالمية
- حمدالله نال البطاقة الحمراء المباشرة
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