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8 خطوات لانتخابات أمريكية أكثر سلاسة عبر الذكاء الاصطناعي

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير حديث عن الخطوات المناسبة لضمان انتخابات أكثر سلاسة من خلال الاستخدام المناسب للذكاء الاصطناعي مع التحوط من المخاطر التي قد تجلبها هذه التكنولوجيا الجديدة.
وأنه يجب على مسؤولي الانتخابات في الولاية أن يتطلعوا إلى قيادة المناقشات الحالية حول نشر الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه. نظرًا لأن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يخلق تحديات ومخاطر جديدة لإدارة الانتخابات.
فوائد ومخاطر
ففي الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يتصارع مسؤولو الانتخابات في الولاية مع فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي.
ويتعين على مسؤولي الانتخابات أن يواجهوا هذه التحديات الجديدة في بيئة تنظيمية وسياسية تفتقر إلى الاتساق ووسط تكنولوجيات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يجري إساءة استخدامها بالفعل في السياقات الانتخابية.
وللدفاع عن الانتخابات من مخاطر الذكاء الاصطناعي الآن وفي الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في نوفمبر، ينبغي لمسؤولي الانتخابات في الولاية البحث عن طرق لقيادة المناقشات الحالية حول نشر الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه. متابعة الهدف
يقول التقرير الذي أعده مركز brookings البحثي بإنه يجب على مسؤولي الانتخابات متابعة هذا الهدف من خلال حوارات مفتوحة مع أصحاب المصلحة حول الاستخدام الآمن والشفاف لأدوات الذكاء الاصطناعي كجزء من تنفيذ الانتخابات ومن خلال صياغة وسائل حماية صريحة ضد إساءة الاستخدام الخارجية المحتملة والمرصودة بالفعل للذكاء الاصطناعي في الانتخابات.
ويقترح المؤلفون ثمانية من أفضل الممارسات لمسؤولي الانتخابات في الولاية، والتي، على الرغم من عدم وجود بديل للحل القانوني الفيدرالي الشامل، إلا أنها ستضع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في حالة

عرض التفاصيل
تتركز أولى الخطوات وفقا للتقرير على أنه يحق للناخبين أن يعرفوا متى يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مكاتبهم الانتخابية، وما هي المخاطر المحتملة، وما هي الإستراتيجيات الموجودة للتخفيف عندما يفشل الذكاء الاصطناعي. ويجب على مسؤولي الانتخابات مشاركة هذا المحتوى التعليمي من خلال مجموعة متنوعة من المنصات التي تروق لدوائر انتخابية متنوعة. على سبيل المثال، قد يشمل ذلك استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok وInstagram لجذب الناخبين الشباب، الذين يستهلك 42 % و44 % منهم أخبارهم بانتظام من هذه المنصات. ولا يستخدم مسؤولو الانتخابات هذه المنصات حتى الآن بهذه الطريقة:
كما وجد باحثون من مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية (SSRC) أنه خلال الانتخابات العامة لعام 2020، كان لدى 2 % فقط من المقاطعات Instagram أو TikTok، و9 % فقط كان لديها حسابات على Twitter.
قد يكون من الأفضل الوصول إلى التركيبة السكانية، كما يجب أن يشارك الموظفون المدربون في جميع مراحل القرارات الانتخابية المتخذة بمشاركة أنظمة الذكاء الاصطناعي. خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يلتقط التحيزات البشرية الموجودة مسبقًا، فإن الإشراف على حماية أصوات الفئات المحرومة تاريخيًا وغيرها من الفئات الأكثر ضعفًا يعد أمرًا أساسيًا.
التصرف بحذر
يرى التقرير أنه يجب على مسؤولي الانتخابات التصرف بحذر عند اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي التي سيتم استخدامها. نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي يتم تطويرها باستخدام بيانات تدريب خارجية قد تتضمن تحيزات محتملة، فيجب على مسؤولي الانتخابات مطالبة البائعين بالكشف عن البيانات المستخدمة لتصميم منتجاتهم. ويجب على مسؤولي الانتخابات بالولاية تنفيذ بروتوكول راسخ للتعليقات والمراجعة لأي أدوات ذكاء اصطناعي يتم استخدامها كجزء من عملياتهم. و في حين أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدًا لمكاتب الانتخابات، يجب على مسؤولي الدولة النظر في الاحتياجات الواقعية لتوظيف موظفين جدد مدربين على الذكاء الاصطناعي، وما هو التدريب و (الدورات) الإضافية التي قد تكون ضرورية لضمان حصول الموظفين الحاليين على تعليم كافٍ حول هذه التكنولوجيا.
كما إن جمع البيانات والأبحاث الحالية حول التدخل في الانتخابات، وحرمان الناخبين من حقوقهم، وغيرها من الطرق التاريخية التي تم بها تخريب الانتخابات المحلية والدولية، سيكون أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل الديمقراطية.
يجب على مسؤولي الانتخابات في الولاية المدربين على الذكاء الاصطناعي والانتخابات أن يتعاونوا أيضًا مع الشركاء المحليين والفدراليين.
حماية ووقاية
ولاستباق الأزمات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، يجب على مسؤولي الانتخابات في الولاية أيضًا إجراء عمليات محاكاة على الطاولة لاستخلاص السيناريوهات المحتملة في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وأخيرا يجب التركيز على أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقصير فترات استجابة الموظفين وتقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في الإجابة على الاستفسارات، يمكن لروبوتات الدردشة أيضًا تقديم معلومات مضللة

8 خطوات لانتخابات عبر الذكاء الاصطناعي:
- الحوار مع الناخبين والجمهور حول التحديات المحتملة للذكاء الاصطناعي مقدمًا لتقديم الفوائد وتخفيف المخاطر.
- التأكد من أن الجميع على اطلاع دائم عندما يتعلق الأمر بالمحتوى والأدوات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي والمتعلقة بالمسائل الانتخابية.
- تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر طوال فترة تطويرها، بدءًا من تصميمها ووصولاً إلى التكامل والتشغيل في العمليات الانتخابية، وإجراء فحص دقيق على شراء أي منتج/خدمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
- تطوير عملية مراجعة وتعليقات لأدوات الذكاء الاصطناعي والحملات الإعلامية التي يتم تحديثها بانتظام ونشرها على الناخبين وأصحاب المصلحة الآخرين.
- تدريب الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.
- السعي للتعاون من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في تطوير مناهج الذكاء الاصطناعي.
- اختبار مخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة والتخفيف منها قبل إطلاق أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وعندما تظهر المشكلات، تراجع لفحص المشكلات.
- تطبيق رقابة مركزة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالانتخابات، والتي يمكن أن تعمل على تثبيط الناخبين، وفي بعض الحالات، حرمانهم من حقهم في التصويت.

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