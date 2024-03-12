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38 مهاجرا منقذا في جزر الكناري

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشل رجال الإنقاذ البحري الإسبان 38 شخصًا على قيد الحياة وانتشلوا رفات اثنين آخرين من قارب مهاجرين انطلق من غرب إفريقيا وكان يحاول الوصول إلى جزر الكناري.
ورصدت سفينة تجارية القارب على بعد 76 ميلا بحريا (140 كيلومترا أو 87 ميلا) جنوب غران كناريا.
وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية إنه تم إجلاء أربعة أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى في طائرتين هليكوبتر بينما تم نقل 34 آخرين إلى ميناء أرجونيجين بالقوارب.
وكان من بين الناجين سبع نساء.
وتواجه السلطات الإسبانية صعوبات في مواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين من غرب أفريقيا الذين يصلون إلى الأرخبيل، وهو نقطة انطلاق إلى أوروبا القارية.
الهرب من الفقر
ووصل ما يقرب من 12 ألف شخص فروا من الفقر والصراع وعدم الاستقرار في غرب أفريقيا إلى جزر الكناري في الشهرين الأولين من العام، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، أي أكثر من ستة أضعاف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان معظم المهاجرين يغادرون سواحل موريتانيا على متن قوارب صيد حرفية تُعرف باسم ((البيروج)) ويبحرون لعدة أيام في مواجهة الرياح القوية والتيارات الأطلسية. وبينما نجا الآلاف من هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، يموت العديد منهم أو يختفون على طول الطريق، وتجرف الأمواج بقاياهم أحيانًا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.
وقالت الشرطة إنه تم العثور الأسبوع الماضي على مركبين غادرا موريتانيا متجهين إلى إسبانيا وانجرفا على بعد مئات الأميال (الكيلومترات) بالقرب من دولة الأرخبيل في الرأس الأخضر، بعد فشلهما في الوصول إلى وجهتهما. وتم إنقاذ أحد عشر ناجياً من أحد القوارب وخمسة آخرين من القارب الثاني، على الرغم من وفاة شخص واحد في وقت لاحق. كما تم انتشال خمس جثث ويعتقد أن عشرات آخرين فقدوا في البحر.

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