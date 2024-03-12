38 مهاجرا منقذا في جزر الكناري

(MENAFN
- Al Watan) انتشل رجال الإنقاذ البحري الإسبان 38 شخصًا على قيد الحياة وانتشلوا رفات اثنين آخرين من قارب مهاجرين انطلق من غرب إفريقيا وكان يحاول الوصول إلى جزر الكناري.
ورصدت سفينة تجارية القارب على بعد 76 ميلا بحريا (140 كيلومترا أو 87 ميلا) جنوب غران كناريا.
وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية إنه تم إجلاء أربعة أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى في طائرتين هليكوبتر بينما تم نقل 34 آخرين إلى ميناء أرجونيجين بالقوارب.
وكان من بين الناجين سبع نساء.
وتواجه السلطات الإسبانية صعوبات في مواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين من غرب أفريقيا الذين يصلون إلى الأرخبيل، وهو نقطة انطلاق إلى أوروبا القارية.
الهرب من الفقر
ووصل ما يقرب من 12 ألف شخص فروا من الفقر والصراع وعدم الاستقرار في غرب أفريقيا إلى جزر الكناري في الشهرين الأولين من العام، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، أي أكثر من ستة أضعاف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان معظم المهاجرين يغادرون سواحل موريتانيا على متن قوارب صيد حرفية تُعرف باسم ((البيروج)) ويبحرون لعدة أيام في مواجهة الرياح القوية والتيارات الأطلسية. وبينما نجا الآلاف من هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، يموت العديد منهم أو يختفون على طول الطريق، وتجرف الأمواج بقاياهم أحيانًا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.
وقالت الشرطة إنه تم العثور الأسبوع الماضي على مركبين غادرا موريتانيا متجهين إلى إسبانيا وانجرفا على بعد مئات الأميال (الكيلومترات) بالقرب من دولة الأرخبيل في الرأس الأخضر، بعد فشلهما في الوصول إلى وجهتهما. وتم إنقاذ أحد عشر ناجياً من أحد القوارب وخمسة آخرين من القارب الثاني، على الرغم من وفاة شخص واحد في وقت لاحق. كما تم انتشال خمس جثث ويعتقد أن عشرات آخرين فقدوا في البحر.
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