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الطريق البحري يحمل وعدا ومخاطرة لغزة

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط مخاوف من القيود الإسرائيلية، أبحرت سفينة مساعدات محملة بنحو 200 طن من المواد الغذائية إلى غزة في برنامج تجريبي لفتح ممر بحري إلى القطاع، حيث تدور الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين إسرائيل وحماس.
وقد دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى حافة المجاعة.
وقد سلطت المساعي الرامية إلى إدخال الغذاء عن طريق البحر - إلى جانب الحملة الأخيرة لإسقاط المساعدات جواً على شمال قطاع غزة المعزول - الضوء على إحباط المجتمع الدولي إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وعدم قدرته على إيصال المساعدات عن طريق البر.
القيود الإسرائيلية
وتقول جماعات الإغاثة إنه يكاد يكون من المستحيل توصيل المساعدات في معظم أنحاء غزة بسبب القيود الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام بعد اختفاء قوة الشرطة إلى حد كبير من الشوارع.
وتتسم الظروف بالسوء بشكل خاص في شمال قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع النطاق، وعزلته القوات الإسرائيلية إلى حد كبير منذ أكتوبر. ويُعتقد أن ما يصل إلى 300 ألف فلسطيني بقوا هناك بالرغم من أوامر الإخلاء الإسرائيلية، واضطر العديد منهم إلى تناول علف الحيوانات في الأسابيع الأخيرة.
خطط التوزيع
ويحظى الطريق البحري المخطط بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها. كما أطلقت الولايات المتحدة ودول أخرى عمليات إسقاط جوي، لكن مثل هذه الجهود مكلفة ومن غير المرجح أن تلبي الاحتياجات المتزايدة.
وتقوم سفينة Open Arms بسحب بارجة محملة بالطعام. وقالت المجموعة إنه بمجرد اقترابها من غزة، ستقوم سفينتان صغيرتان بسحب البارجة إلى رصيف مراكب صغيرة تبنيه شركة World Central Kitchen، التي تدير 65 مطبخًا في جميع أنحاء القطاع.
مجزرة المساعدات
وقُتل عشرات الفلسطينيين الشهر الماضي خلال عملية تسليم مساعدات فوضوية في الشمال نظمتها القوات الإسرائيلية، التي أطلقت النار على الحشد. وقالت إسرائيل إن معظم القتلى تعرضوا للدهس حتى الموت، في حين قال مسؤولون فلسطينيون إن معظمهم قتلوا بالرصاص.
وتقول إسرائيل، التي تسيطر على ساحل غزة وجميع المعابر البرية باستثناء واحد، إنها تدعم جهود توصيل المساعدات عن طريق البحر وستقوم بتفتيش جميع شحنات البضائع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لسفينة بتسليم مساعدات مباشرة إلى غزة منذ عام 2005، وأن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع ((سفن أصغر)) حتى تكمل الولايات المتحدة العمل في مينائها العائم.
وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس خلال زيارة إلى بيروت إن هناك ((آلية)) مطبقة للشحنات الأكبر حجمًا، بهدف ((ممارسة أكثر منهجية مع زيادة الأحجام)).

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