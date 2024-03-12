الطريق البحري يحمل وعدا ومخاطرة لغزة

(MENAFN
- Al Watan) وسط مخاوف من القيود الإسرائيلية، أبحرت سفينة مساعدات محملة بنحو 200 طن من المواد الغذائية إلى غزة في برنامج تجريبي لفتح ممر بحري إلى القطاع، حيث تدور الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين إسرائيل وحماس.
وقد دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى حافة المجاعة.
وقد سلطت المساعي الرامية إلى إدخال الغذاء عن طريق البحر - إلى جانب الحملة الأخيرة لإسقاط المساعدات جواً على شمال قطاع غزة المعزول - الضوء على إحباط المجتمع الدولي إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وعدم قدرته على إيصال المساعدات عن طريق البر.
القيود الإسرائيلية
وتقول جماعات الإغاثة إنه يكاد يكون من المستحيل توصيل المساعدات في معظم أنحاء غزة بسبب القيود الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام بعد اختفاء قوة الشرطة إلى حد كبير من الشوارع.
وتتسم الظروف بالسوء بشكل خاص في شمال قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع النطاق، وعزلته القوات الإسرائيلية إلى حد كبير منذ أكتوبر. ويُعتقد أن ما يصل إلى 300 ألف فلسطيني بقوا هناك بالرغم من أوامر الإخلاء الإسرائيلية، واضطر العديد منهم إلى تناول علف الحيوانات في الأسابيع الأخيرة.
خطط التوزيع
ويحظى الطريق البحري المخطط بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها. كما أطلقت الولايات المتحدة ودول أخرى عمليات إسقاط جوي، لكن مثل هذه الجهود مكلفة ومن غير المرجح أن تلبي الاحتياجات المتزايدة.
وتقوم سفينة Open Arms بسحب بارجة محملة بالطعام. وقالت المجموعة إنه بمجرد اقترابها من غزة، ستقوم سفينتان صغيرتان بسحب البارجة إلى رصيف مراكب صغيرة تبنيه شركة World Central Kitchen، التي تدير 65 مطبخًا في جميع أنحاء القطاع.
مجزرة المساعدات
وقُتل عشرات الفلسطينيين الشهر الماضي خلال عملية تسليم مساعدات فوضوية في الشمال نظمتها القوات الإسرائيلية، التي أطلقت النار على الحشد. وقالت إسرائيل إن معظم القتلى تعرضوا للدهس حتى الموت، في حين قال مسؤولون فلسطينيون إن معظمهم قتلوا بالرصاص.
وتقول إسرائيل، التي تسيطر على ساحل غزة وجميع المعابر البرية باستثناء واحد، إنها تدعم جهود توصيل المساعدات عن طريق البحر وستقوم بتفتيش جميع شحنات البضائع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لسفينة بتسليم مساعدات مباشرة إلى غزة منذ عام 2005، وأن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع ((سفن أصغر)) حتى تكمل الولايات المتحدة العمل في مينائها العائم.
وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس خلال زيارة إلى بيروت إن هناك ((آلية)) مطبقة للشحنات الأكبر حجمًا، بهدف ((ممارسة أكثر منهجية مع زيادة الأحجام)).
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