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أوكرانيا تطور مسيراتها لاستهداف العمق الروسي

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون روس إن أوكرانيا أطلقت موجة من الطائرات بدون طيار بعيدة المدى ضد أهداف في عمق روسيا، وأصابت منشأتين نفطيتين على الأقل في الهجوم على ثماني مناطق في روسيا في أحدث عرض لقدرة كييف المتزايدة على الطائرات بدون طيار.
ويبدو أن الضربات دليل على التطور المتزايد لأوكرانيا في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المحلية وجرأتها في نقل الحرب إلى روسيا.
متطوعون روس
في حين أفاد مسؤولون في كييف أنهم متطوعين روس يقاتلون من أجل أوكرانيا، عبروا الحدود إلى روسيا، كما فعلوا عدة مرات خلال الحرب. وقالت روسيا إنها صدت محاولات التوغل، لكن لم يكن من الممكن التحقق من مزاعم أي من الجانبين وكانت التقارير عن القتال على الحدود غامضة.
معلومات مضللة
ويعتقد بعض خبراء الغرب إن التوغلات المزعومة التي يتم الإبلاغ عنها في بعض الأحيان خلال الحرب هي موضوع ادعاءات مضادة، فضلًا عن المعلومات المضللة والدعاية.
ووفقًا للحاكم الإقليمي جليب نيكيتين أن طائرة بدون طيار أوكرانية ضربت وأضرمت النار في مصفاة لتكرير النفط في منطقة نيجني نوفغورود، وتقع تلك المنطقة على بعد حوالي 775 كيلومترًا (480 ميلًا) من الحدود الأوكرانية.
وأشار رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الى ضربة عميقة أخرى، وأنه تم إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة موسكو. وبالرغم من إسقاطها جنوب وسط المدينة، فإن الطائرة بدون طيار كانت قريبة من مطار جوكوفسكي، أحد المطارات الدولية الأربعة هناك.
مستودع النفط
وضربت طائرة أخرى بدون طيار مستودعًا للنفط في أوريول، على بعد 116 كيلومترًا (95 ميلا) من أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي إن بلاده طورت سلاحا أصاب هدفًا على بعد 700 كيلومتر (400 ميل)، في إشارة واضحة إلى الطائرات بدون طيار.
كما نشرت أوكرانيا بشكل متزايد طائرات بحرية بدون طيار في البحر الأسود، حيث تدعي أنها أغرقت السفن الحربية الروسية.
خط المواجهة
وتتزامن هجمات كييف الجريئة على نحو متزايد خلف خط المواجهة الذي يمتد لمسافة 1500 كيلومترًا (930 ميلًا) عبر شرق وجنوب أوكرانيا مع الانتخابات الرئاسية الروسية.
ومن شبه المؤكد أن يفوز الرئيس فلاديمير بوتين بفترة رئاسية أخرى مدتها ست سنوات بأغلبية ساحقة، لكن الهجمات الأوكرانية في عمق روسيا تقوض محاولاته لإظهار أن الحياة في روسيا لم تتأثر بالحرب.
مجموعة تخريبيه
وبحسب ما ورد تم أيضًا اختبار الدفاعات الحدودية الروسية، بالرغم من أنه من المستحيل التحقق بشكل مستقل من تقارير أي جانب في ساحة المعركة.
وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك الروسية، إن مقاتلين من أوكرانيا حاولوا العبور إلى بلدة تيتكينو، التي تقع على الحدود مباشرة.
وأضاف: ((كانت هناك محاولة من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية للاختراق)). وقال في رسالة بالفيديو على تطبيق تليجرام: ((كانت هناك معركة إطلاق نار، لكن لم يحدث انفراج)).

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