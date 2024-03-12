14.50% انخفاض أسعار الحديد خلال عام

(MENAFN
- Al Watan) واصلت أسعار الحديد انخفاضها المستمر بعد موجة من الارتفاعات هي الأكبر في أسعار الحديد بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبلغ أدنى انخفاض لأسعار الحديد خلال يناير 14.5% لحديد تسليح 8 مم وطني والذي انخفض سعره من 3212.92 ريالا في يناير 2023 الى 2747.05 ريالا في يناير 2024 وبفارق 466 ريالا عن سعره السابق.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة السعودية للمقاولين بأن متوسط الانخفاض في أسعار الحديد بلغ خلال عام 12.54% منخفضا من 3287.43 ريالا إلى 2878.09 ريالا وبقارق سعري يصل إلى 409 ريالات عن متوسط العام الماضي. انخفاض شهري
وعلى المستوى الشهري انخفض متوسط أسعار الحديد خلال يناير بنسبة 0.48% عن أسعاره في ديسمبر وبفارق 13.88 ريالا، وعلى المستوى السنوي تفاوت انخفاض الأسعار بين 8.14% و 14.50% حيث سجل حديد تسليح 6 مم وطني أقل انخفاض بنسبة 8.14% منخفضا من 4284.07 ريالا إلى 3935.23 ريالا، ثم حديد تسليح 18 مم وطني والذي انخفض بنسبة 12.78% من 3064.31 ريالا إلى 2672.70 ريالا، تلاه حديد تسليح 16 مم وطني والذي انخفض هو الآخر بنسبة 12.93% من 3063.73 ريالا إلى 2667.60 ريالا، في حين انخفض حديد تسليح 12 مم وطني بنسبة 13.02% منخفضا من 3063.65 ريالا إلى 2664.66 ريالا، وحديد تسليح 14 مم وطني الذي انخفض بنسبة 13.21% من 3064.49 ريالا إلى 2659.80 ريالا، في حين سجل حديد تسليح 8 مم وطني أعلى أكثر الانخفاضات بنسبة 14.50% منخفضا من 3212.92 ريالا إلى 2747.05 ريالا، وحديد تسليح 10 مم وطني الذي انخفض بنسبة 14.09% من 3258.84 ريالا إلى 2799.61 ريالا.
Asf:
أسعار الحديد خلال يناير 2023- 2024
حديد تسليح 6 مم وطني= - 8.14%
يناير 2023= 4284.07
يناير 2024= 3935.23
حديد تسليح 8 مم وطني= - 14.50%
يناير 2023= 3212.92
يناير 2024= 2747.05
حديد تسليح 10 مم وطني= - 14.09%
يناير 2023= 3258.84
يناير 2024= 2799.61
حديد تسليح 12 مم وطني= - 13.02%
يناير 2023= 3063.65
يناير 2024= 2664.66
حديد تسليح 14 مم وطني= - 13.21%
يناير 2023= 3064.49
يناير 2024= 2659.80
حديد تسليح 16 مم وطني= - 12.93%
يناير 2023= 3063.73
يناير 2024= 2667.60
حديد تسليح 18 مم وطني= - 12.78%
يناير 2023= 3064.31
يناير 2024= 2672.70
متوسط السعر= - 12.54%
يناير 2023= 3287.43
يناير 2024= 2878.09
MENAFN12032024000089011017ID1107969609
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