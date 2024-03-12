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14.50% انخفاض أسعار الحديد خلال عام

3/12/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أسعار الحديد انخفاضها المستمر بعد موجة من الارتفاعات هي الأكبر في أسعار الحديد بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبلغ أدنى انخفاض لأسعار الحديد خلال يناير 14.5% لحديد تسليح 8 مم وطني والذي انخفض سعره من 3212.92 ريالا في يناير 2023 الى 2747.05 ريالا في يناير 2024 وبفارق 466 ريالا عن سعره السابق.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة السعودية للمقاولين بأن متوسط الانخفاض في أسعار الحديد بلغ خلال عام 12.54% منخفضا من 3287.43 ريالا إلى 2878.09 ريالا وبقارق سعري يصل إلى 409 ريالات عن متوسط العام الماضي.
انخفاض شهري
وعلى المستوى الشهري انخفض متوسط أسعار الحديد خلال يناير بنسبة 0.48% عن أسعاره في ديسمبر وبفارق 13.88 ريالا، وعلى المستوى السنوي تفاوت انخفاض الأسعار بين 8.14% و 14.50% حيث سجل حديد تسليح 6 مم وطني أقل انخفاض بنسبة 8.14% منخفضا من 4284.07 ريالا إلى 3935.23 ريالا، ثم حديد تسليح 18 مم وطني والذي انخفض بنسبة 12.78% من 3064.31 ريالا إلى 2672.70 ريالا، تلاه حديد تسليح 16 مم وطني والذي انخفض هو الآخر بنسبة 12.93% من 3063.73 ريالا إلى 2667.60 ريالا، في حين انخفض حديد تسليح 12 مم وطني بنسبة 13.02% منخفضا من 3063.65 ريالا إلى 2664.66 ريالا، وحديد تسليح 14 مم وطني الذي انخفض بنسبة 13.21% من 3064.49 ريالا إلى 2659.80 ريالا، في حين سجل حديد تسليح 8 مم وطني أعلى أكثر الانخفاضات بنسبة 14.50% منخفضا من 3212.92 ريالا إلى 2747.05 ريالا، وحديد تسليح 10 مم وطني الذي انخفض بنسبة 14.09% من 3258.84 ريالا إلى 2799.61 ريالا.
Asf:
أسعار الحديد خلال يناير 2023- 2024
حديد تسليح 6 مم وطني= - 8.14%
يناير 2023= 4284.07
يناير 2024= 3935.23
حديد تسليح 8 مم وطني= - 14.50%
يناير 2023= 3212.92
يناير 2024= 2747.05
حديد تسليح 10 مم وطني= - 14.09%
يناير 2023= 3258.84
يناير 2024= 2799.61
حديد تسليح 12 مم وطني= - 13.02%
يناير 2023= 3063.65
يناير 2024= 2664.66
حديد تسليح 14 مم وطني= - 13.21%
يناير 2023= 3064.49
يناير 2024= 2659.80
حديد تسليح 16 مم وطني= - 12.93%
يناير 2023= 3063.73
يناير 2024= 2667.60
حديد تسليح 18 مم وطني= - 12.78%
يناير 2023= 3064.31
يناير 2024= 2672.70
متوسط السعر= - 12.54%
يناير 2023= 3287.43
يناير 2024= 2878.09

MENAFN12032024000089011017ID1107969609

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