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السعودية ضمن الأعلى موثوقية بشبكات المحمول

3/12/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير تقني حديث، أن مستخدمي الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية، ودول أخرى حول العالم، يضعون موثوقية خدمات الشبكة في مقدمة اهتماماتهم عند اختيار شركات الاتصالات، مقارنة بالسرعات العالية، حيث حلت موثوقية الشبكة في المرتبة الثانية بعد التكلفة كأكثر العوامل المؤثرة على قرارات المستخدمين حول العالم.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة أوبن سيجنال حول تجربة موثوقية شبكات الهواتف المحمولة، التي تقيس قدرة الشبكة على العمل بشكل جيد دون انقطاع أو تدهور في الأداء، أن السعودية احتلت موقعًا متقدمًا ضمن أفضل دول المنطقة في هذا المجال، حيث حصلت على 745 نقطة، بينما تصدرت تركيا القائمة بـ 886 نقطة، تلتها عُمان بـ 873 نقطة.
وجاء التقرير نتيجة تقييم أجرته الشركة أوبن سيجنال، لقياس أداء شبكات الهاتف المحمول في حوالي 40 سوقًا حول العالم، وتم تصنيف الدنمارك كصاحبة أكثر شبكات موثوقية في العالم، بينما حلت اليابان وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية.
مؤشر الموثوقية
وتفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على كندا في مؤشر موثوقية الشبكة بقارة أمريكا الشمالية، حيث حصلت على 878 نقطة مقابل 862 نقطة لكندا، بينما تصدرت تشيلي دول أمريكا اللاتينية بـ 843 نقطة، تلتها البرازيل بـ 824 نقطة، وجاءت سنغافورة في مقدمة دول جنوب شرق آسيا بحصدها 867 نقطة، تليها تايلاند وإندونيسيا، بينما حققت ماليزيا والفلبين معدل أقل من 800 نقطة.
أما عن دول شرق آسيا، فقد أظهرت اليابان وكوريا الجنوبية تفوقًا عالميًا في موثوقية خدمات الهاتف المحمول، كما نجحت تايوان في دخول قائمة أفضل 10 دول عالميًا.
وفي أوروبا برزت أسواق الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج في مؤشر الموثوقية، وذلك بفضل التغطية الواسعة لشبكات الجيل الخامس (5G) بها، حيث احتلت جميعها مكانة ضمن أفضل 10 دول عالميًا، تليها ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
الموثوقية والسرعة
وبشأن سرعة التنزيل، كشف التقرير أن تأثير متوسط سرعات تنزيل الشبكات على تجربة موثوقية الشبكة يتضاءل مع ازدياد السرعة، فمع ارتفاع سرعة التنزيل، ترتفع درجات الموثوقية بمعدل أسرع حتى تصل سرعة التنزيل إلى 25 ميجابت في الثانية، بعد ذلك، ترتفع الموثوقية بوتيرة أبطأ حتى تصل سرعة التنزيل إلى 50 ميجابت في الثانية، وهو ما يظهر العلاقة المعقدة بين سرعة الإنترنت وموثوقيتها، إذ إن سرعات الإنترنت المرتفعة لا تضمن بالضرورة اتصالًا أكثر موثوقية.
نقاط الموثوقية
وخلص التقرير إلى أن موثوقية الشبكة لا تقتصر فقط على انقطاع شبكة الإنترنت، بل تشمل أيضًا الصعوبات اليومية التي قد يواجهها المستخدمون، مثل ضعف قوة الإشارة، والازدحام، ومشكلات الاتصال، حيث تؤثر هذه العوامل على قدرة المستخدمين على استخدام أجهزتهم المحمولة بشكل فعال، مما يجعل الحفاظ على أداء شبكات الهاتف المحمول ثابتًا وقويًا أمرًا بالغ الأهمية لضمان تجربة مستخدم مرضية.

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