السعودية ضمن الأعلى موثوقية بشبكات المحمول

(MENAFN
- Al Watan) كشف تقرير تقني حديث، أن مستخدمي الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية، ودول أخرى حول العالم، يضعون موثوقية خدمات الشبكة في مقدمة اهتماماتهم عند اختيار شركات الاتصالات، مقارنة بالسرعات العالية، حيث حلت موثوقية الشبكة في المرتبة الثانية بعد التكلفة كأكثر العوامل المؤثرة على قرارات المستخدمين حول العالم.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة أوبن سيجنال حول تجربة موثوقية شبكات الهواتف المحمولة، التي تقيس قدرة الشبكة على العمل بشكل جيد دون انقطاع أو تدهور في الأداء، أن السعودية احتلت موقعًا متقدمًا ضمن أفضل دول المنطقة في هذا المجال، حيث حصلت على 745 نقطة، بينما تصدرت تركيا القائمة بـ 886 نقطة، تلتها عُمان بـ 873 نقطة.
وجاء التقرير نتيجة تقييم أجرته الشركة أوبن سيجنال، لقياس أداء شبكات الهاتف المحمول في حوالي 40 سوقًا حول العالم، وتم تصنيف الدنمارك كصاحبة أكثر شبكات موثوقية في العالم، بينما حلت اليابان وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية. مؤشر الموثوقية
وتفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على كندا في مؤشر موثوقية الشبكة بقارة أمريكا الشمالية، حيث حصلت على 878 نقطة مقابل 862 نقطة لكندا، بينما تصدرت تشيلي دول أمريكا اللاتينية بـ 843 نقطة، تلتها البرازيل بـ 824 نقطة، وجاءت سنغافورة في مقدمة دول جنوب شرق آسيا بحصدها 867 نقطة، تليها تايلاند وإندونيسيا، بينما حققت ماليزيا والفلبين معدل أقل من 800 نقطة.
أما عن دول شرق آسيا، فقد أظهرت اليابان وكوريا الجنوبية تفوقًا عالميًا في موثوقية خدمات الهاتف المحمول، كما نجحت تايوان في دخول قائمة أفضل 10 دول عالميًا.
وفي أوروبا برزت أسواق الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج في مؤشر الموثوقية، وذلك بفضل التغطية الواسعة لشبكات الجيل الخامس (5G) بها، حيث احتلت جميعها مكانة ضمن أفضل 10 دول عالميًا، تليها ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا. الموثوقية والسرعة
وبشأن سرعة التنزيل، كشف التقرير أن تأثير متوسط سرعات تنزيل الشبكات على تجربة موثوقية الشبكة يتضاءل مع ازدياد السرعة، فمع ارتفاع سرعة التنزيل، ترتفع درجات الموثوقية بمعدل أسرع حتى تصل سرعة التنزيل إلى 25 ميجابت في الثانية، بعد ذلك، ترتفع الموثوقية بوتيرة أبطأ حتى تصل سرعة التنزيل إلى 50 ميجابت في الثانية، وهو ما يظهر العلاقة المعقدة بين سرعة الإنترنت وموثوقيتها، إذ إن سرعات الإنترنت المرتفعة لا تضمن بالضرورة اتصالًا أكثر موثوقية. نقاط الموثوقية
وخلص التقرير إلى أن موثوقية الشبكة لا تقتصر فقط على انقطاع شبكة الإنترنت، بل تشمل أيضًا الصعوبات اليومية التي قد يواجهها المستخدمون، مثل ضعف قوة الإشارة، والازدحام، ومشكلات الاتصال، حيث تؤثر هذه العوامل على قدرة المستخدمين على استخدام أجهزتهم المحمولة بشكل فعال، مما يجعل الحفاظ على أداء شبكات الهاتف المحمول ثابتًا وقويًا أمرًا بالغ الأهمية لضمان تجربة مستخدم مرضية.
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