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إطلاق مختبر لتقديم الحلول الرقمية لمواجهة تحديات المناخ

3/12/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مختبر تطوير الشركات الناشئة المختصة بتكنولوجيا الاستدامة (ROOTS) أحد استثمارات برنامج واعد بشركة أرامكو السعودية حلولا تقنية وخدمات متعددة عبر أحد أذرعها (coz) لتساهم في تفعيل دور أسواق الكربون الطوعية، حيث يمثل تداول شهادات ائتمان الكربون أداة مهمة وفعالة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة التغيّر المناخي، من خلال إصدار شهادات الائتمان الكربوني للمشاريع التي تساهم في تجنب أو خفض أو إزالة الانبعاثات الكربونية.
وجاء الإطلاق خلال المؤتمر التقني (ليب) بنسخته الثالثة بحضور الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إبراهيم نياز، تأكيدًا على الدور المهم في دعم أهداف المملكة، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠ ضمن خطتها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٦٠.
وأوضح المهندس أحمد الصيدلاني الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية من "واعد"، أن هذا الإطلاق جاء بهدف العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال تقديم الحلول الرقمية التي تعمل على تبسيط عمليات التسجيل والرصد والإبلاغ والتحقق، لتسهيل إصدار شهادات الائتمان الكربوني ورفع شفافية أسواق الكربون الطوعية. و نعمل حالياً مع كبرى الشركات السعودية لتسجيل وإصدار شهادات ائتمان كربونية لأحد المشاريع النوعية في مجال المحافظة على البيئة.
وقال المهندس الصيدلاني، إننا نهدف من خلال المختبر عبر الشركات المتخصصة في حلول التقنية البيئية إلى دعم الابتكار وتوطين الحلول البيئية المستدامة وتمكين الطاقات المحلية لتسهم في التحول لتقنيات أكثر استدامة ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد مستقبل البشرية.

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