إطلاق مختبر لتقديم الحلول الرقمية لمواجهة تحديات المناخ

(MENAFN
- Al Watan) أطلق مختبر تطوير الشركات الناشئة المختصة بتكنولوجيا الاستدامة (ROOTS) أحد استثمارات برنامج واعد بشركة أرامكو السعودية حلولا تقنية وخدمات متعددة عبر أحد أذرعها (coz) لتساهم في تفعيل دور أسواق الكربون الطوعية، حيث يمثل تداول شهادات ائتمان الكربون أداة مهمة وفعالة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة التغيّر المناخي، من خلال إصدار شهادات الائتمان الكربوني للمشاريع التي تساهم في تجنب أو خفض أو إزالة الانبعاثات الكربونية.
وجاء الإطلاق خلال المؤتمر التقني (ليب) بنسخته الثالثة بحضور الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إبراهيم نياز، تأكيدًا على الدور المهم في دعم أهداف المملكة، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠ ضمن خطتها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٦٠.
وأوضح المهندس أحمد الصيدلاني الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية من "واعد"، أن هذا الإطلاق جاء بهدف العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال تقديم الحلول الرقمية التي تعمل على تبسيط عمليات التسجيل والرصد والإبلاغ والتحقق، لتسهيل إصدار شهادات الائتمان الكربوني ورفع شفافية أسواق الكربون الطوعية. و نعمل حالياً مع كبرى الشركات السعودية لتسجيل وإصدار شهادات ائتمان كربونية لأحد المشاريع النوعية في مجال المحافظة على البيئة.
وقال المهندس الصيدلاني، إننا نهدف من خلال المختبر عبر الشركات المتخصصة في حلول التقنية البيئية إلى دعم الابتكار وتوطين الحلول البيئية المستدامة وتمكين الطاقات المحلية لتسهم في التحول لتقنيات أكثر استدامة ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد مستقبل البشرية.
MENAFN12032024000089011017ID1107969607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.