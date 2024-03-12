التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2% خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع، إلى 3.2% على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية – في بيان أوردته قناة“الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء – إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3% في يناي.
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وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60% في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.
وأضاف انه وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% في فبراير بعد ارتفاعه 3.1% في يناير.
ومن المتوقع أن تلعب أرقام تضخم أسعار المستهلكين دورا مهما في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصوت واضعو أسعار الفائدة على ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 5.25 إلى 5.5%.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969605
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