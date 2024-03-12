التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2% خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع، إلى 3.2% على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية – في بيان أوردته قناة“الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء – إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3% في يناي.

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وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60% في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وأضاف انه وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% في فبراير بعد ارتفاعه 3.1% في يناير.

ومن المتوقع أن تلعب أرقام تضخم أسعار المستهلكين دورا مهما في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصوت واضعو أسعار الفائدة على ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 5.25 إلى 5.5%.

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