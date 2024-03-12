تداول 39 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 9 سفن وغادرته 7 سفن، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان، اليوم الثلاثاء – أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 39 سفينة، منها السفينة“MR TRADER” والتي ترفع علم سيراليون، ويبلغ طولها 149 مترا وعرضها 23 مترا قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ11 ألفا و203 أطنان من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

موضوعاتتداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط قناة السويس تقرر تغيير آلية تقديم خدمات الرباط للسفن بداية من مايو المقبل تداول 35 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و978 طنا، شملت 1012 طن ملح معبأ، و807 أطنان علف بنجر، و3811 طن رمل، و400 طن يوريا، و8948 طنا من البضائع المتنوعة، مشيرا إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45 ألفا و922 طنا، شملت 12 ألفا و790 طنا من القمح، و10 آلاف و282 طن خردة، و11 ألفا و826 طن حديد، و5204 أطنان زيت طعام، و5820 ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 75 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة.

ونوه البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 54 ألفا و950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و946 طنًا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3972 شاحنة.