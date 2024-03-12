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الذهب يتراجع 1% عند التسوية بعد تسارع التضخم في الولايات المتحدة

3/12/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ما يمثل عقبة في طريق آمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1% أو 22.5 دولار عند 2166.1 دولار للأوقية، وهو ما يعد أول خسارة للمعدن الأصفر في 9 جلسات.

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بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 103 نقاط في الساعة 08:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع في فبراير بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي، وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى من التقديرات البالغة 3.1%.

ومن المرتقب إعلان مزيد من البيانات الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الخميس، مع إعلان القراءة الأولية لمؤشر“ميتشجان” عن ثقة المستهلكين وتوقعاتهم للتضخم الجمعة.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107969603

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