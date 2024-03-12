الذهب يتراجع 1% عند التسوية بعد تسارع التضخم في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ما يمثل عقبة في طريق آمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1% أو 22.5 دولار عند 2166.1 دولار للأوقية، وهو ما يعد أول خسارة للمعدن الأصفر في 9 جلسات.
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بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 103 نقاط في الساعة 08:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع في فبراير بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي، وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى من التقديرات البالغة 3.1%.
ومن المرتقب إعلان مزيد من البيانات الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الخميس، مع إعلان القراءة الأولية لمؤشر“ميتشجان” عن ثقة المستهلكين وتوقعاتهم للتضخم الجمعة.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969603
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