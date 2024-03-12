حصيلة صرافات ((الأهلى)) و((مصر)) و((القاهرة)) من العملات الأجنبية تتجاوز مليار جنيه فى 6 أيام

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصة الدولار فى التنازلات تراوحت بين 40% و60%
سجلت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف الأربعاء الماضى نحو 1.05 مليار جنيه، لدى شركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية.
وجذبت شركة ((الأهلى للصرافة)) تنازلات بنحو 577 مليون جنيه وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة.
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وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يستحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة تتجاوز الـ50%، يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.
وأشار ((محيى الدين)) إلى أن يومى الأحد والإثنين شهدا إقبالاً كبيراً من العملاء المتنازلين عن العملات الأجنبية، فتجاوزت الحصيلة خلال اليومين الماضيين فقط نحو 292 مليون جنيه.
فيما كان الإقبال يوم الجمعة الماضى الأضعف، مقارنة بباقى الأيام بحصيلة بلغت 40 مليون جنيه. ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وجمعت ((مصر للصرافة)) نحو 420 مليون جنيه من التنازلات، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.
وقال ((فوزى))، إنَّ الدولار يمثل نحو 40% من العملات الأجنبية التى تم التنازل عنها للشركة، يليه الريال السعودى بنحو 35% من إجمالى العملات الأجنبية المتنازل عنها، ثم اليورو بنحو 10%، وتذهب النسبة المتبقية للدرهم الإماراتى والعملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح ((فوزى))، أنهم تفاجأوا بحجم الإقبال غير المتوقع يوم الإثنين؛ نظراً إلى كونه اليوم الأول من رمضان، فكان متوقعاً أن الحركة ستكون أبطأ من أى يوم آخر، لكن حصيلته بلغت 101 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة إلى أن المواعيد الرسمية فى رمضان، تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ويتم استئناف الأعمال من الثامنة والنصف مساءً حتى 11 مساءً.
وجمعت شركة ((كايرو للصرافة))، التابعة لبنك القاهرة نحو 50 مليون جنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.
وأوضح ((رجائى))، أن الدولار استحوذ على 60% من إجمالى حصيلة التنازلات، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم باقى العملات الأخرى.
وأضاف أن فروع الشركة فى المناطق السياحية خاصة فى الغردقة والأقصر شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء خلال الأيام الماضية.
وتمتلك الشركة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وأعلنت مصر، الأربعاء الماضى، تحرير سعر الصرف، وفقد الجنيه نحو 38% من قيمته منذ ذلك الحين واستقر حول مستويات 49.5 جنيه فى البنوك، وهى مستويات تجاوز السوق غير الرسمى.
وقال محافظ البنك المركزى، حسن عبدالله، إنَّ مصر لم تعد تستهدف سعراً معيناً للصرف، بما يقيها من التعرض لأزمات العملة الناتجة من اختلال مستويات العرض والطلب، وأدت لظهور سوق موازٍ. وتزامن ذلك مع رفع الفائدة 6% ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
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