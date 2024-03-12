حصيلة صرافات ((الأهلى)) و((مصر)) و((القاهرة)) من العملات الأجنبية تتجاوز مليار جنيه فى 6 أيام

سجلت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف الأربعاء الماضى نحو 1.05 مليار جنيه، لدى شركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية.

وجذبت شركة ((الأهلى للصرافة)) تنازلات بنحو 577 مليون جنيه وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة.

موضوعات“أبوظبى التجارى” يرفع حدود السحب والمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية جنى الأرباح يعرقل استمرار صعود البورصة بجلسة منتصف الأسبوع الدولار يهبط أدنى مستوى 49 جنيه فى تعاملات البنك المركزى اليوم

وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يستحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة تتجاوز الـ50%، يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

وأشار ((محيى الدين)) إلى أن يومى الأحد والإثنين شهدا إقبالاً كبيراً من العملاء المتنازلين عن العملات الأجنبية، فتجاوزت الحصيلة خلال اليومين الماضيين فقط نحو 292 مليون جنيه.

فيما كان الإقبال يوم الجمعة الماضى الأضعف، مقارنة بباقى الأيام بحصيلة بلغت 40 مليون جنيه. ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وجمعت ((مصر للصرافة)) نحو 420 مليون جنيه من التنازلات، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.

وقال ((فوزى))، إنَّ الدولار يمثل نحو 40% من العملات الأجنبية التى تم التنازل عنها للشركة، يليه الريال السعودى بنحو 35% من إجمالى العملات الأجنبية المتنازل عنها، ثم اليورو بنحو 10%، وتذهب النسبة المتبقية للدرهم الإماراتى والعملات الأجنبية الأخرى.

وأوضح ((فوزى))، أنهم تفاجأوا بحجم الإقبال غير المتوقع يوم الإثنين؛ نظراً إلى كونه اليوم الأول من رمضان، فكان متوقعاً أن الحركة ستكون أبطأ من أى يوم آخر، لكن حصيلته بلغت 101 مليون جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة إلى أن المواعيد الرسمية فى رمضان، تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ويتم استئناف الأعمال من الثامنة والنصف مساءً حتى 11 مساءً.

وجمعت شركة ((كايرو للصرافة))، التابعة لبنك القاهرة نحو 50 مليون جنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.

وأوضح ((رجائى))، أن الدولار استحوذ على 60% من إجمالى حصيلة التنازلات، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم باقى العملات الأخرى.

وأضاف أن فروع الشركة فى المناطق السياحية خاصة فى الغردقة والأقصر شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء خلال الأيام الماضية.

وتمتلك الشركة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وأعلنت مصر، الأربعاء الماضى، تحرير سعر الصرف، وفقد الجنيه نحو 38% من قيمته منذ ذلك الحين واستقر حول مستويات 49.5 جنيه فى البنوك، وهى مستويات تجاوز السوق غير الرسمى.

وقال محافظ البنك المركزى، حسن عبدالله، إنَّ مصر لم تعد تستهدف سعراً معيناً للصرف، بما يقيها من التعرض لأزمات العملة الناتجة من اختلال مستويات العرض والطلب، وأدت لظهور سوق موازٍ. وتزامن ذلك مع رفع الفائدة 6% ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.