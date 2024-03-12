رجال الأعمال تطالب بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركات فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية طالبت بمضاعفة الحد الأقصى للشركات المستفيدة من مبادرة دعم القطاع الصناعى لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلا من 75 مليونا لتمويل الشركة الواحدة.
أضاف المنزلاوى لـ” البورصة“، أن الجمعية أكدت خلال اللقاء الذى نظمته الوزارة مع مجتمع الأعمال ٌلاستعراض مشروع موزارنة العام المالى الجديد 2024 -2025 على خفض نسبة الفائدة للمبادرة عن المعدل الحالى فى ظل ارتفاع فائدة الإقراض فى البنوك لتتراوح بين 28% و29% حاليًا.
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وأطلقت الحكومة، فى يناير من العام الماضى مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أساس متناقص منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وحددت المبادرة حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، 112 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
بلغ عدد المستفيدين من مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% متناقصة بلغ أكثر من 2454 عميلًا بما يتجاوز 88 مليار جنيه، وفقًا لتقرير لوزارة المالية.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلى بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة.
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