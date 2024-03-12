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رجال الأعمال تطالب بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركات فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

3/12/2024 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية طالبت بمضاعفة الحد الأقصى للشركات المستفيدة من مبادرة دعم القطاع الصناعى لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلا من 75 مليونا لتمويل الشركة الواحدة.

أضاف المنزلاوى لـ” البورصة“، أن الجمعية أكدت خلال اللقاء الذى نظمته الوزارة مع مجتمع الأعمال ٌلاستعراض مشروع موزارنة العام المالى الجديد 2024 -2025 على خفض نسبة الفائدة للمبادرة عن المعدل الحالى فى ظل ارتفاع فائدة الإقراض فى البنوك لتتراوح بين 28% و29% حاليًا.

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وأطلقت الحكومة، فى يناير من العام الماضى مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أساس متناقص منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وحددت المبادرة حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، 112 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% متناقصة بلغ أكثر من 2454 عميلًا بما يتجاوز 88 مليار جنيه، وفقًا لتقرير لوزارة المالية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلى بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة.


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