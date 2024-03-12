تمويلات الشركات الناشئة المصرية تتراجع 83% خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصدت الشركات الناشئة المصرية 4 ملايين دولار تمويلات فى فبراير 2024، مقابل 24 مليون دولار فى يناير بتراجع قدره 83.33% وذلك طبقاً لمنظمة ((أفريكا ذا بيج ديل)).
وواجهت الشركات الناشئة تحديات فى التقييم؛ بسبب أزمة سعر الصرف، واتساع الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى لمستويات قياسية فى فبراير مع وصول الدولار إلى 70 جنيهاً، قبل أن يتراجع مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
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وأعلن البنك المركزى، الأسبوع الماضى، تحرير سعر الجنيه ما خفض قيمته بأكثر من 35% وتلاشت الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية تقريباً.
ذكر الموقع أن حصة مصر من التمويلات أول شهرين فى 2023 تراجعت للمركز الثالث على مستوى القارة بعد جمعها تمويلات 28 مليون دولار فقط منذ بداية العام بعد نيجيريا والتى حصدت تمويلات بقيمة 123 مليون دولار وسيطرت على 42% من التمويلات، وكينيا التى حصدت 81 مليون دولار وسيطرت على 27% من التمويلات، بينما حصلت مصر على 10% من التمويلات فى القارة خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الشركات الناشئة فى القارة جمعت ما قيمته 297 مليون دولار أول شهرين من عام 2023، وهى أقل تمويلات خلال تلك الفترة منذ 2019 حينما جمعت 191 مليون دولار، إذ جمعت القارة 806 مليون دولار فى أول شهرين من 2023، و1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها فى 2022، و400 مليون دولار فى 2021، و346 مليون دولار فى 2020.
وتابع أن التمويلات التى تعدت المليون دولار للشركة فى القارة وزعت على 38 شركة ناشئة منذ بداية عام 2024، مقارنة بنحو 40 شركة فى نفس الفترة من عام 2023، و78 شركة عام 2022.
وأوضح الموقع أن الشركات الناشئة المصرية جمعت 640 مليون دولار من إجمالى 2.45 مليار دولار تمويلات القارة عام 2023 واستحوذت على 26.12% من إجمالى التمويلات فى أفريقيا، وحلت فى المركز الثانى بعد كينيا بإجمالى تمويلات 800 مليون دولار عام 2023 بعد أن كانت فى المركز الثالث عام 2022.
وأضاف أن الشركات المصرية جمعت 800 مليون دولار تمويلات عام 2022، تعادل نحو 21.88% من إجمالى 3.65 مليار دولار تمويلات فى أفريقيا، مقابل 500 مليون دولار تمويلات جمعتها فى 2021 تمثل 14.16% من إجمالى 3.53 مليار دولار تمويلات الشركات فى القارة.
وحصلت الشركات المصرية الناشئة على تمويلات بقيمة إجمالية 1.94 مليار دولار منذ بداية عام 2021 حتى نهاية عام 2023.
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