تمويلات الشركات الناشئة المصرية تتراجع 83% خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) حصدت الشركات الناشئة المصرية 4 ملايين دولار تمويلات فى فبراير 2024، مقابل 24 مليون دولار فى يناير بتراجع قدره 83.33% وذلك طبقاً لمنظمة ((أفريكا ذا بيج ديل)).

وواجهت الشركات الناشئة تحديات فى التقييم؛ بسبب أزمة سعر الصرف، واتساع الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى لمستويات قياسية فى فبراير مع وصول الدولار إلى 70 جنيهاً، قبل أن يتراجع مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

موضوعات“رجال الأعمال” تطالب بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركات فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية انفراجة متوقعة بسداد أقساط معيدى التأمين بعد إصلاح سعر الصرف ((الملابس الجاهزة)) تترقب فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات

وأعلن البنك المركزى، الأسبوع الماضى، تحرير سعر الجنيه ما خفض قيمته بأكثر من 35% وتلاشت الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية تقريباً.

ذكر الموقع أن حصة مصر من التمويلات أول شهرين فى 2023 تراجعت للمركز الثالث على مستوى القارة بعد جمعها تمويلات 28 مليون دولار فقط منذ بداية العام بعد نيجيريا والتى حصدت تمويلات بقيمة 123 مليون دولار وسيطرت على 42% من التمويلات، وكينيا التى حصدت 81 مليون دولار وسيطرت على 27% من التمويلات، بينما حصلت مصر على 10% من التمويلات فى القارة خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن الشركات الناشئة فى القارة جمعت ما قيمته 297 مليون دولار أول شهرين من عام 2023، وهى أقل تمويلات خلال تلك الفترة منذ 2019 حينما جمعت 191 مليون دولار، إذ جمعت القارة 806 مليون دولار فى أول شهرين من 2023، و1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها فى 2022، و400 مليون دولار فى 2021، و346 مليون دولار فى 2020.

وتابع أن التمويلات التى تعدت المليون دولار للشركة فى القارة وزعت على 38 شركة ناشئة منذ بداية عام 2024، مقارنة بنحو 40 شركة فى نفس الفترة من عام 2023، و78 شركة عام 2022.

وأوضح الموقع أن الشركات الناشئة المصرية جمعت 640 مليون دولار من إجمالى 2.45 مليار دولار تمويلات القارة عام 2023 واستحوذت على 26.12% من إجمالى التمويلات فى أفريقيا، وحلت فى المركز الثانى بعد كينيا بإجمالى تمويلات 800 مليون دولار عام 2023 بعد أن كانت فى المركز الثالث عام 2022.

وأضاف أن الشركات المصرية جمعت 800 مليون دولار تمويلات عام 2022، تعادل نحو 21.88% من إجمالى 3.65 مليار دولار تمويلات فى أفريقيا، مقابل 500 مليون دولار تمويلات جمعتها فى 2021 تمثل 14.16% من إجمالى 3.53 مليار دولار تمويلات الشركات فى القارة.

وحصلت الشركات المصرية الناشئة على تمويلات بقيمة إجمالية 1.94 مليار دولار منذ بداية عام 2021 حتى نهاية عام 2023.