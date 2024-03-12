إلى أي مدى سترتفع تكاليف الاقتراض عند تخلى بنك اليابان عن الفائدة السلبية؟

يتعامل صُناع السياسات في بنك اليابان مع سلسلة من المناقشات الشائكة المتعلقة بالسياسات أثناء مواجهتهم جوانب عملية تتمثل في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ صيف 2006.

ففي حين أشار بنك اليابان المركزي إلى أنه على وشك إنهاء الحقبة غير المسبوقة لاستخدام الأموال الرخيصة، إذ يُتوقع أن تكون الزيادة الأولى في أسعار الفائدة خلال مارس أو أبريل، فإنه يواجه عدة قرارات صعبة حول كيفية التخلي عن الفائدة السلبية دون إثارة اضطرابات للأسواق العالمية والمقرضين اليابانيين.

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ذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية أن ثمة أسئلة عديدة مثارة، من بينها ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أولاً إلى الصفر أو إلى المنطقة الإيجابية مباشرة، وما ينبغي فعله بشأن محفظة السندات الضخمة لدى البنك المركزي، والأهم من ذلك كله، ما الذي يجب الإشارة إليه بشأن مسار أسعار الفائدة بعد الزيادة الأولى.

قال تاكافومي ياماواكي، رئيس أبحاث أسعار الفائدة لدى بنك“جيه بي مورجان”، إن بنك اليابان يتوخى السرية بشأن التفاصيل الدقيقة لخططه المستقبلية.

و قال إنه يريد الاستمرارية، لكن يصعب معرفة ما إذا كان ذلك ينطبق فقط على سعر الفائدة أو على أي شئ آخر.

فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فإن مسؤولي بنك اليابان على وشك اتخاذ قرار، إذ يُرجح رفع سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس إلى 0.1%.

وفي خطاب ألقاه مؤخراً، أشار نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، إلى أن هذا من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة في سوق المال دون الصفر إلى نطاق يتراوح بين 0% و0.1%.

هذه الخطوة تثير سؤالاً شائكًا حول ما إذا كان ينبغي التخلي عن النظام المعقد المكون من ثلاث شرائح لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الياباني، الذي اعتمده قبل ثمانية أعوام لتشجيع التداول في أسواق التعاملات ما بين البنوك وتقليل الضرر الذي لحق بأرباح البنوك نتيجة سياسة أسعار الفائدة السلبية.

قال كبير الاقتصاديين لدى وكالة“موديز أناليتيكس”، ستيفان أنجريك، إن“الطريق الأكثر وضوحًا سيكون التخلي عن نظام الشرائح، فقد كان لدى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة صفر ولم يكن لديه شرائح آنذاك، لذا فإن الأمر منطقي تمامًا”.

لكن العودة إلى الوضع قبل 2016 لن يكون سهلاً، وفقًا لإيزورو كاتو، مراقب بنك اليابان منذ فترة طويلة وكبير الاقتصاديين بشركة“توتان ريسيرش”.

فإذا تمت إزالة نظام الشرائح، فلن يكون هناك دوافع كثيرة للبنوك للتداول في أسواق المال قصيرة الأجل ما لم يبدأ بنك اليابان في تقليص ميزانيته العمومية لتقليل احتياطياته الفائضة.

وقال كاتو إن بنك اليابان يمكن أن يحتفظ بنظام مكون من شريحتين لمنع انخفاض التداول بين البنوك، مشيرًا إلى كيفية محافظة البنك المركزي السويسري على مستوى احتياطياته لنفس السبب بعد العودة إلى سعر فائدة إيجابي في 2022.

وبصرف النظر عن القرارات الفنية، من الواضح أن مسار بنك اليابان نحو تطبيع السياسة سيكون مختلفاً عن تلك التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي عندما نفذا سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في 2022 لكبح التضخم.

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023 بسبب ضعف الاستهلاك، فيما يبدو أن الفترة الأخيرة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، والتي رحب بها صُناع السياسات بعد أعوام من الانكماش، وصلت بالفعل إلى نهايتها، كما تباطأ التضخم الأساسي في يناير للشهر الثالث على التوالي، وظل ثابتًا عند هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وهذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل على الأرجح منخفضة للغاية في المستقبل المنظور، وأن مسؤولي بنك اليابان لا يرون في الزيادة الأولى إشارة إلى أن المزيد سيحدث بسرعة.

وشدد أوشيدا ، في خطابه على أن الوضع في اليابان لا يمكن مقارنته بالوضع في الولايات المتحدة أو أوروبا لأن توقعات التضخم لم تصل بعد إلى 2% بعد فترة طويلة من الانكماش والركود الاقتصادي.

وقال إنه“حتى لو أنهى البنك سياسة سعر الفائدة السلبية، فمن الصعب تخيل مسار سيتبعه لرفع سعر الفائدة بسرعة”.

وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي:“نحن نتفق مع بنك اليابان على أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بمسار التضخم، لكن بالنظر إلى تاريخ الضغوط الانكماشية، أعتقد أنه من الصواب أن نكون حذرين”.

أحد أكبر العوامل غير المؤكدة هو ضغط نمو الأجور، إذ أشارت الشركات اليابانية الكبرى إلى أنها سترفع الأجور في مفاوضات الربيع السنوية لهذا العام، والتي من المقرر أن تختتم في نهاية مارس الحالي.

لكن كازو موما، الرئيس السابق للسياسة النقدية في بنك اليابان والذي يعمل الآن خبيرًا اقتصاديًا تنفيذيًا في معهد ميزوهو للأبحاث، قال إن ثمة حاجة إلى زيادات أقوى في الأجور بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبرير زيادة ثانية في أسعار الفائدة.

وأوضح موما أنه إذا تراجع التضخم وارتفعت الأجور الحقيقية، فقد يبدأ استهلاك الأسر في الارتفاع في نهاية العام الجاري، و”إذا حدث ذلك، فقد يكون هناك رفع آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام”.