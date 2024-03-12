أبوظبى التجارى يرفع حدود السحب والمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية

MENAFN - Al-Borsa News) عدل بنك أبو ظبى التجارى حدود السحب النقدى والمشتريات الدولية مؤخرًا، بالتوازى مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك نتيجة التعويم الذى أعلنه البنك المركزى، الأربعاء الماضى.

وأدى تحرير سعر الصرف لفقدان الجنيه نحو 38% من قيمته، وتوحيد سعر الصرف مع السوق الموازية.

موضوعاتحصيلة صرافات ((الأهلى)) و((مصر)) و((القاهرة)) من العملات الأجنبية تتجاوز مليار جنيه فى 6 أيام الدولار يهبط أدنى مستوى 49 جنيه فى تعاملات البنك المركزى اليوم ((الأهلى للصرافة)): 577 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية منذ التعويم

وأصبح الحد الشهرى للمشتريات الإلكترونية الدولية لبطاقة كلاسيك 3000 جنيه، أما المشتريات الدولية فى حالات السفر يصل إلى 8000 جنيه، وحد السحب النقدى من الخارج بلغ 2000 جنيه.

وبالنسبة لبطاقة جولد، وصل حد المشتريات الالكترونية الدولية إلى 9 آلاف جنيه، أما حد المشتريات الدولية فى حالات السفر وصل إلى 30 ألف جنيه، وحد السحب النقدى 3000 جنيه.

وبالنسبة للبطاقة البلاتينية، سجل حد المشتريات فى غير حالات السفر إلى 11.5 ألف جنيه، وبالنسبة لحد المشتريات الدولية فى حالات السفر وصل إلى 120 ألف جنيه، وحد السحب النقدى 3000 جنيه.

وبالنسبة لبطاقة إينفينت، سجل حد المشتريات فى غير حالات السفر إلى 14.5 ألف جنيه، وبالنسبة لحد المشتريات الدولية فى حالات السفر وصل إلى 175 ألف جنيه، وحد السحب النقدى 3000 جنيه.

وذلك مقابل وقف حد السحب للبطاقات لحين طلب فتحه للسفر، وحد شهرى للمشتريات قدره 5000 جنيه لبطاقات كلاسيك، وجولدن، و20 ألف جنيه لبلاتنيوم و100 ألف جنيه لبطاقات“إينفينت”.

ورغم تعديل البنك لحدود استخدام الإنفاق الدولى لكن ذلك لا يعكس زيادة فى حجم العملة الأجنبية المتاح استخدامها كما وجه البنك المركزى إذ تعكس بالكاد الزيادة فى سعر الدولار.

ومازالت البنوك تضع عمولات تدبير عملة كبيرة، وحددها بنك أبوظبى التجارى بنحو 9% من قيمة العملية.