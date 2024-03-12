إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات سعر خام برنت عند 88 دولارًا خلال الربع الثاني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن يمثل قرار تمديد خفض الإمدادات من قبل“أوبك+” دعمًا لأسعار النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الآفاق قصيرة الآجل، تسجيل متوسط سعر خام برنت القياسي 88 دولارًا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة 4 دولارات للبرميل عن توقعات شهر فبراير.
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وبحسب التقرير الصادر الثلاثاء، زادت الإدارة توقعاتها لمتوسط خام برنت في العام الجاري بنسبة 5.6% إلى 87 دولارًا، من 82.42 دولارًا المتوقعة سابقًا، فيما تتوقع أن يسجل 84.8 دولار في عام 2025 بزيادة 6.7% عن التوقعات السابقة.
ورفعت توقعات سعر خام نايمكس خلال عام 2024 إلى متوسط قدره 82.15 دولار للبرميل، من 77.68 دولار، كما تتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 80.3 دولار للبرميل في عام 2025 (+7.1% عن التوقعات السابقة).
ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 260 ألف برميل يوميًا إلى 13.19 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة 0.7% عن التوقعات السابقة، فيما تقدر الإدارة تسجيل الإنتاج 13.65 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969597
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