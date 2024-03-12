Wednesday, 13 March 2024 07:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات سعر خام برنت عند 88 دولارًا خلال الربع الثاني

3/12/2024 11:23:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن يمثل قرار تمديد خفض الإمدادات من قبل“أوبك+” دعمًا لأسعار النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الآفاق قصيرة الآجل، تسجيل متوسط سعر خام برنت القياسي 88 دولارًا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة 4 دولارات للبرميل عن توقعات شهر فبراير.

موضوعات متعلقة ارتفاع صادرات الخام الروسي إلى أعلى مستوياتها هذا العام أسعار النفط تسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين مع مخاوف الطلب بوتين: تخفيضات“أوبك” دعمت إيرادات روسيا

وبحسب التقرير الصادر الثلاثاء، زادت الإدارة توقعاتها لمتوسط خام برنت في العام الجاري بنسبة 5.6% إلى 87 دولارًا، من 82.42 دولارًا المتوقعة سابقًا، فيما تتوقع أن يسجل 84.8 دولار في عام 2025 بزيادة 6.7% عن التوقعات السابقة.

ورفعت توقعات سعر خام نايمكس خلال عام 2024 إلى متوسط قدره 82.15 دولار للبرميل، من 77.68 دولار، كما تتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 80.3 دولار للبرميل في عام 2025 (+7.1% عن التوقعات السابقة).

ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 260 ألف برميل يوميًا إلى 13.19 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة 0.7% عن التوقعات السابقة، فيما تقدر الإدارة تسجيل الإنتاج 13.65 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107969597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث