إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات سعر خام برنت عند 88 دولارًا خلال الربع الثاني

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن يمثل قرار تمديد خفض الإمدادات من قبل“أوبك+” دعمًا لأسعار النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الآفاق قصيرة الآجل، تسجيل متوسط سعر خام برنت القياسي 88 دولارًا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة 4 دولارات للبرميل عن توقعات شهر فبراير.

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وبحسب التقرير الصادر الثلاثاء، زادت الإدارة توقعاتها لمتوسط خام برنت في العام الجاري بنسبة 5.6% إلى 87 دولارًا، من 82.42 دولارًا المتوقعة سابقًا، فيما تتوقع أن يسجل 84.8 دولار في عام 2025 بزيادة 6.7% عن التوقعات السابقة.

ورفعت توقعات سعر خام نايمكس خلال عام 2024 إلى متوسط قدره 82.15 دولار للبرميل، من 77.68 دولار، كما تتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 80.3 دولار للبرميل في عام 2025 (+7.1% عن التوقعات السابقة).

ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 260 ألف برميل يوميًا إلى 13.19 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة 0.7% عن التوقعات السابقة، فيما تقدر الإدارة تسجيل الإنتاج 13.65 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

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