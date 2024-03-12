باركليز يوصي المستثمرين بالتخارج من السندات الأمريكية بعد ارتفاع مفرط

MENAFN - Al-Borsa News) قال استراتيجيو بنك“باركليز”، إن الوقت حان لبيع السندات الحكومية الأمريكية القياسية (التي تستحق السداد بعد 10 سنوات)، حيث يرون أن الارتفاع الأخير في السوق ربما“ذهب أبعد مما ينبغي”.

ويأتي التحذير في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن خفض الفائدة، حيث واصلوا شراء السندات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 30 نقطة أساس، من أعلى مستوى له هذا العام عند 4.35% تقريبًا.

موضوعاتفيتش: تراجع السيولة لدى البنوك الأمريكية الصغيرة في ظل تشديد السياسة 300 مليون يورو قروضًا أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا إلى أي مدى سترتفع تكاليف الاقتراض عند تخلى بنك اليابان عن الفائدة السلبية؟

خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.155%، بعدما لامس 4.081% في وقت سابق من الجلسة.

وكتب محللو“باركليز” في مذكرة صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع:“يبدو أن الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية كان مفرطًا، ونوصي ببيع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات”.

وأضافوا أنه من“الغريب” أن يتفاءل المستثمرون بشأن السندات نظرًا لحزمة كبيرة من البيانات الاقتصادية القوية التي تدعم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأشاروا إلى أن من بين هذه البيانات؛ الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، والوظائف المتاحة، والتي تجاوزت مؤخرًا التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أقوى بكثير مما يتطلبه الأمر لخفض الفائدة.

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