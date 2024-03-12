باركليز يوصي المستثمرين بالتخارج من السندات الأمريكية بعد ارتفاع مفرط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال استراتيجيو بنك“باركليز”، إن الوقت حان لبيع السندات الحكومية الأمريكية القياسية (التي تستحق السداد بعد 10 سنوات)، حيث يرون أن الارتفاع الأخير في السوق ربما“ذهب أبعد مما ينبغي”.
ويأتي التحذير في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن خفض الفائدة، حيث واصلوا شراء السندات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 30 نقطة أساس، من أعلى مستوى له هذا العام عند 4.35% تقريبًا.
موضوعات متعلقة
فيتش: تراجع السيولة لدى البنوك الأمريكية الصغيرة في ظل تشديد السياسة 300 مليون يورو قروضًا أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا إلى أي مدى سترتفع تكاليف الاقتراض عند تخلى بنك اليابان عن الفائدة السلبية؟
خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.155%، بعدما لامس 4.081% في وقت سابق من الجلسة.
وكتب محللو“باركليز” في مذكرة صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع:“يبدو أن الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية كان مفرطًا، ونوصي ببيع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات”.
وأضافوا أنه من“الغريب” أن يتفاءل المستثمرون بشأن السندات نظرًا لحزمة كبيرة من البيانات الاقتصادية القوية التي تدعم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأشاروا إلى أن من بين هذه البيانات؛ الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، والوظائف المتاحة، والتي تجاوزت مؤخرًا التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أقوى بكثير مما يتطلبه الأمر لخفض الفائدة.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.