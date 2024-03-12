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بوتين: تخفيضات أوبك دعمت إيرادات روسيا

3/12/2024 11:23:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خفض إنتاج النفط الروسي بالتعاون مع شركائها في“أوبك” دعم إيرادات بلاده، ولكن هذا الإجراء قد تؤدي إلى خسارة بحصتها في السوق.

صرح بوتين، الثلاثاء وفق تلفزيون“روسيا 24” الرسمي، بالقول:“أوبك+ يساعدنا في الحفاظ على أسعار النفط، وضمان إيرادات الميزانية. ومع ذلك، فإن الإنتاج ينخفض بينما يزيد في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة، وقد تنخفض حصتنا في الأسواق”.

موضوعات متعلقة ارتفاع صادرات الخام الروسي إلى أعلى مستوياتها هذا العام أسعار النفط تسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين مع مخاوف الطلب إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات سعر خام برنت عند 88 دولارًا خلال الربع الثاني

شدّد بوتين على أن تعاون روسيا مع“أوبك+” يحظى بدعمه الكامل، وقال إنه كان يشير إلى خطر تراجع حصة روسيا في السوق فقط للتعبير عن“وجهة نظر بديلة”.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107969595

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