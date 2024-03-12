بوتين: تخفيضات أوبك دعمت إيرادات روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خفض إنتاج النفط الروسي بالتعاون مع شركائها في“أوبك” دعم إيرادات بلاده، ولكن هذا الإجراء قد تؤدي إلى خسارة بحصتها في السوق.
صرح بوتين، الثلاثاء وفق تلفزيون“روسيا 24” الرسمي، بالقول:“أوبك+ يساعدنا في الحفاظ على أسعار النفط، وضمان إيرادات الميزانية. ومع ذلك، فإن الإنتاج ينخفض بينما يزيد في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة، وقد تنخفض حصتنا في الأسواق”.
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شدّد بوتين على أن تعاون روسيا مع“أوبك+” يحظى بدعمه الكامل، وقال إنه كان يشير إلى خطر تراجع حصة روسيا في السوق فقط للتعبير عن“وجهة نظر بديلة”.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969595
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