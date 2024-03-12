أسعار النفط تسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين مع مخاوف الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.2% خلال فبراير ما أثار مخاوف استمرار التشديد" />
الأربعاء, مارس 13, 2024
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بورصة وشركات بنوك عقارات اقتصاد مصر أسواق استثمار وأعمال السيارات اتصالات وتكنولوجيا الطاقة اقتصاد أخضر النقل والملاحة اقتصاد عالمى المسؤولية المجتمعية مقالات الرأي منوعات مالتيميديا آخر الأخبار اقتصاد مصر “المشاط” تبحث تعزيز التعاون في تبادل الخبرات مع“OECD” وزير المالية: الموازنة الجديدة ((استثنائية)) وتستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% هل أسهمت الأزمة الاقتصادية فى ارتفاع مساهمة النساء بقوة العمل؟ الشرقاوى:“المالية” مُنفتحة على إصدار سندات لتمكين المرأة العام المالى المقبل بورصة وشركات بنوك استثمار وأعمال عقارات اقتصاد أخضر
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الطاقة أسعار النفط تسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين مع مخاوف الطلب كتب : البورصة خاص الثلاثاء 12 مارس 2024
النفط
تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.2% خلال فبراير ما أثار مخاوف استمرار التشديد النقدي الذي قد يحد من الطلب، تزامنًا مع صدور تقارير عن سوق النفط.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.35% أو 29 سنتًا عند 81.92 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للخام القياسي منذ نهاية جلسة 29 فبراير (81.91 دولار).
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فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو 37 سنتًا إلى 77.56 دولار للبرميل، ليسجل الخام الأمريكي أدنى تسوية منذ جلسة 23 فبراير (76.49 دولار).
وقالت“أوبك” في تقريرها الشهري، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل في 2025، وذلك دون تغيير عن التقديرات الواردة في تقرير الشهر الماضي.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.1 مليون برميل.
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