Wednesday, 13 March 2024 07:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار النفط تسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين مع مخاوف الطلب

3/12/2024 11:23:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.2% خلال فبراير ما أثار مخاوف استمرار التشديد" />





الأربعاء, مارس 13, 2024
  • Logi




  • الرئيسية
    • بورصة وشركات
    • بنوك
    • عقارات
    • اقتصاد مصر
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • الطاقة
    • اقتصاد أخضر
    • النقل والملاحة
    • اقتصاد عالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأي
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر “المشاط” تبحث تعزيز التعاون في تبادل الخبرات مع“OECD” وزير المالية: الموازنة الجديدة ((استثنائية)) وتستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% هل أسهمت الأزمة الاقتصادية فى ارتفاع مساهمة النساء بقوة العمل؟ الشرقاوى:“المالية” مُنفتحة على إصدار سندات لتمكين المرأة العام المالى المقبل
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • استثمار وأعمال
  • عقارات
  • اقتصاد أخضر
لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • بورصة وشركات
    • بنوك
    • عقارات
    • اقتصاد مصر
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • الطاقة
    • اقتصاد أخضر
    • النقل والملاحة
    • اقتصاد عالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأي
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر “المشاط” تبحث تعزيز التعاون في تبادل الخبرات مع“OECD” وزير المالية: الموازنة الجديدة ((استثنائية)) وتستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% هل أسهمت الأزمة الاقتصادية فى ارتفاع مساهمة النساء بقوة العمل؟ الشرقاوى:“المالية” مُنفتحة على إصدار سندات لتمكين المرأة العام المالى المقبل
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • استثمار وأعمال
  • عقارات
  • اقتصاد أخضر
لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الطاقة أسعار النفط تسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين مع مخاوف الطلب كتب : البورصة خاص الثلاثاء 12 مارس 2024

النفط

تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.2% خلال فبراير ما أثار مخاوف استمرار التشديد النقدي الذي قد يحد من الطلب، تزامنًا مع صدور تقارير عن سوق النفط.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.35% أو 29 سنتًا عند 81.92 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للخام القياسي منذ نهاية جلسة 29 فبراير (81.91 دولار).

موضوعات متعلقة ارتفاع صادرات الخام الروسي إلى أعلى مستوياتها هذا العام بوتين: تخفيضات“أوبك” دعمت إيرادات روسيا إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات سعر خام برنت عند 88 دولارًا خلال الربع الثاني

فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو 37 سنتًا إلى 77.56 دولار للبرميل، ليسجل الخام الأمريكي أدنى تسوية منذ جلسة 23 فبراير (76.49 دولار).

وقالت“أوبك” في تقريرها الشهري، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل في 2025، وذلك دون تغيير عن التقديرات الواردة في تقرير الشهر الماضي.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.1 مليون برميل.

MENAFN12032024000202011048ID1107969594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث