ارتفاع صادرات الخام الروسي إلى أعلى مستوياتها هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 10 مارس إلى أعلى مستوى لهذا العام، بعد فترة وجيزة من تجديد موسكو التزامها بجهود“أوبك+” لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط.
وخلال الأسبوع، ارتفعت شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا إلى 3.7 مليون برميل يوميًا، كما زاد متوسط الأسابيع الأربعة -الأقل تقلبًا- بنحو 50 ألف برميل يوميًا إلى 3.36 مليون برميل يوميًا.
موضوعات متعلقة
أسعار النفط تسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين مع مخاوف الطلب بوتين: تخفيضات“أوبك” دعمت إيرادات روسيا إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات سعر خام برنت عند 88 دولارًا خلال الربع الثاني
ومقارنة بمستهدف روسيا خلال الربع الأول، جاءت الشحنات الأسبوعية أعلى بحوالي 420 ألف برميل يوميًا، وكان متوسط الأربعة أسابيع أعلى بنحو 80 ألف برميل يوميًا، بحسب“بلومبرج”.
وقفزت القيمة الإجمالية لشحنات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 1.86 مليار دولار خلال الأسبوع من القيمة المعدلة البالغة 1.53 مليار دولار في الأسبوع السابق.
يأتي هذا بعد استئناف عمليات الشحن عقب العاصفة التي أعاقت التحميل، حيث تم تحميل 11 ناقلة في ميناء كوزمينو على المحيط الهادئ الأسبوع الماضي، وهذا أقل بناقلة واحدة فقط من الرقم القياسي المسجل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.