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ارتفاع صادرات الخام الروسي إلى أعلى مستوياتها هذا العام

3/12/2024 11:23:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 10 مارس إلى أعلى مستوى لهذا العام، بعد فترة وجيزة من تجديد موسكو التزامها بجهود“أوبك+” لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط.

وخلال الأسبوع، ارتفعت شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا إلى 3.7 مليون برميل يوميًا، كما زاد متوسط الأسابيع الأربعة -الأقل تقلبًا- بنحو 50 ألف برميل يوميًا إلى 3.36 مليون برميل يوميًا.

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ومقارنة بمستهدف روسيا خلال الربع الأول، جاءت الشحنات الأسبوعية أعلى بحوالي 420 ألف برميل يوميًا، وكان متوسط الأربعة أسابيع أعلى بنحو 80 ألف برميل يوميًا، بحسب“بلومبرج”.

وقفزت القيمة الإجمالية لشحنات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 1.86 مليار دولار خلال الأسبوع من القيمة المعدلة البالغة 1.53 مليار دولار في الأسبوع السابق.

يأتي هذا بعد استئناف عمليات الشحن عقب العاصفة التي أعاقت التحميل، حيث تم تحميل 11 ناقلة في ميناء كوزمينو على المحيط الهادئ الأسبوع الماضي، وهذا أقل بناقلة واحدة فقط من الرقم القياسي المسجل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107969593

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