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300 مليون يورو قروضًا أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا

3/12/2024 11:23:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة مصرفية ايطالية اتفاقية توفير 300 مليون يورو مناصفة بين الجانبين لنشر قروض للشركات المتوسطة والصغيرة في إيطاليا.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي انه جرى تصميم هذا القرض من بنك الاستثمار الأوروبي، كجزء من دعم الخطة الوطنية الانتقالية للاقتصاد الإيطالي.

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وأشار إلى أن هذه هي الاتفاقية الخامسة مع البنك الإيطالي المتخصص في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يرفع قيمة إجمالي قيمة التعاون الذي تم فتحه بين الجانبين إلى 700 مليون يورو على مدى السنوات الأربع الماضية.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107969592

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