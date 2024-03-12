300 مليون يورو قروضًا أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة مصرفية ايطالية اتفاقية توفير 300 مليون يورو مناصفة بين الجانبين لنشر قروض للشركات المتوسطة والصغيرة في إيطاليا.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي انه جرى تصميم هذا القرض من بنك الاستثمار الأوروبي، كجزء من دعم الخطة الوطنية الانتقالية للاقتصاد الإيطالي.
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وأشار إلى أن هذه هي الاتفاقية الخامسة مع البنك الإيطالي المتخصص في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يرفع قيمة إجمالي قيمة التعاون الذي تم فتحه بين الجانبين إلى 700 مليون يورو على مدى السنوات الأربع الماضية.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969592
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