300 مليون يورو قروضًا أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة مصرفية ايطالية اتفاقية توفير 300 مليون يورو مناصفة بين الجانبين لنشر قروض للشركات المتوسطة والصغيرة في إيطاليا.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي انه جرى تصميم هذا القرض من بنك الاستثمار الأوروبي، كجزء من دعم الخطة الوطنية الانتقالية للاقتصاد الإيطالي.

موضوعاتفيتش: تراجع السيولة لدى البنوك الأمريكية الصغيرة في ظل تشديد السياسة باركليز يوصي المستثمرين بالتخارج من السندات الأمريكية بعد ارتفاع مفرط إلى أي مدى سترتفع تكاليف الاقتراض عند تخلى بنك اليابان عن الفائدة السلبية؟

وأشار إلى أن هذه هي الاتفاقية الخامسة مع البنك الإيطالي المتخصص في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يرفع قيمة إجمالي قيمة التعاون الذي تم فتحه بين الجانبين إلى 700 مليون يورو على مدى السنوات الأربع الماضية.

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