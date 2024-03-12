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فيتش: تراجع السيولة لدى البنوك الأمريكية الصغيرة في ظل تشديد السياسة

3/12/2024 11:23:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني إن نسبة تغطية السيولة للودائع غير المؤمنة انخفضت بشكل ملحوظ في البنوك الأمريكية خلال عام 2023، لا سيما بين المؤسسات المصرفية الصغيرة.

وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء، أن 67 بنكًا أبلغوا في سبتمبر 2023 عن سيولة تغطي أقل من 20% من ودائعها غير المؤمنة، مقارنة بتسعة بنوك فقط في سبتمبر 2021، ما يبرز نقاط الضعف المحتملة في الكيانات الصغيرة.

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وأظهر التقرير أن الوكالة لم تجد أي دليل على أن البنوك الكبيرة (تلك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار وتعتمد بشكل كبير على الودائع غير المؤمنة)، قد شهدت انخفاض نسبة تغطية السيولة إلى مستويات أقل من 50% من الودائع غير المؤمنة.

وقالت وكالة“فيتش”:“يشير هذا إلى انخفاض احتمال حدوث تدفق خارج حاد للودائع خلال دورة التشديد الحالية، على غرار ما حدث في مارس 2023، ومع ذلك، ستظل ضغوط السيولة حتى يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية، وهو ما نتوقعه في النصف الأخير من هذا العام”.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107969591

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