فيتش: تراجع السيولة لدى البنوك الأمريكية الصغيرة في ظل تشديد السياسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني إن نسبة تغطية السيولة للودائع غير المؤمنة انخفضت بشكل ملحوظ في البنوك الأمريكية خلال عام 2023، لا سيما بين المؤسسات المصرفية الصغيرة.
وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء، أن 67 بنكًا أبلغوا في سبتمبر 2023 عن سيولة تغطي أقل من 20% من ودائعها غير المؤمنة، مقارنة بتسعة بنوك فقط في سبتمبر 2021، ما يبرز نقاط الضعف المحتملة في الكيانات الصغيرة.
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وأظهر التقرير أن الوكالة لم تجد أي دليل على أن البنوك الكبيرة (تلك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار وتعتمد بشكل كبير على الودائع غير المؤمنة)، قد شهدت انخفاض نسبة تغطية السيولة إلى مستويات أقل من 50% من الودائع غير المؤمنة.
وقالت وكالة“فيتش”:“يشير هذا إلى انخفاض احتمال حدوث تدفق خارج حاد للودائع خلال دورة التشديد الحالية، على غرار ما حدث في مارس 2023، ومع ذلك، ستظل ضغوط السيولة حتى يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية، وهو ما نتوقعه في النصف الأخير من هذا العام”.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107969591
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