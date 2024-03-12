البورصة السلعية: الانتهاء من تشكيل لجنتي العضوية والإدارج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت البورصة السلعية، عن الانتهاء من تشكيل لجنة العضوية ولجنة إدارج السلع والعمليات.
وذكرت، اليوم الخميس، أن لجنة العضوية سوف تختص بإصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية بالبورصة، والنظر في مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده في سجل العضوية، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وفحص أية مخالفات منسوبة للعضو، واتخاذ أياً من التدابير أو الإجراءات المبينة في قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة.
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وأضافت أنه جار مخاطبة الجهات الأعضاء للتوقيع على عقود العضوية؛ استناداً للقواعد المنظمة لها.
وذكر البورصة، أن لجنة إدراج السلع والعمليات تختص بإصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية، ووضع كافة القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها على المنصة على النحو الذى يحقق الهدف من إدراجها فى ضوء الغرض من إنشاء البورصة السلعية.
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