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البورصة السلعية: الانتهاء من تشكيل لجنتي العضوية والإدارج

3/12/2024 11:22:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت البورصة السلعية، عن الانتهاء من تشكيل لجنة العضوية ولجنة إدارج السلع والعمليات.

وذكرت، اليوم الخميس، أن لجنة العضوية سوف تختص بإصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية بالبورصة، والنظر في مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده في سجل العضوية، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وفحص أية مخالفات منسوبة للعضو، واتخاذ أياً من التدابير أو الإجراءات المبينة في قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة.

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وأضافت أنه جار مخاطبة الجهات الأعضاء للتوقيع على عقود العضوية؛ استناداً للقواعد المنظمة لها.

وذكر البورصة، أن لجنة إدراج السلع والعمليات تختص بإصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية، ووضع كافة القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها على المنصة على النحو الذى يحقق الهدف من إدراجها فى ضوء الغرض من إنشاء البورصة السلعية.

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