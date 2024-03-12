الشركات تتفاوض مع البنوك على قيمة ومدة تدبير العملة للبضائع المحتجزة

وسعت الشركات دائرة المفاوضات مع البنوك لتدبير السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع المحتجزة وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد شحنات جديدة.

وترتكز المفاوضات الجارية على حجم السيولة الدولارية التى تحتاجها الشركات والفترة الزمنية لفتح الاعتماد والإفراج عن البضائع.

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وقالت مصادر لـ“البورصة”، إن فتح الاعتمادات المستندية لم يرجع إلى طبيعته قبل تفاقم أزمة الدولار، وبعض البنوك تطالب العملاء بمنحها مهلة لتدبير السيولة الدولارية إذا زادت على مليونى دولار وقد تصل الفترة إلى شهر أو أكثر كلما ارتفعت القيمة.

أضافت أن الشركات الكبيرة التى تعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة استنفذت مخزونها خلال الشهور الماضية وتحتاج فتح اعتمادات مستندية جديدة بقيمة 20 و30 مليون دولار لاستيراد شحنات جديدة.. لكن البنوك ما زالت تؤجل طلبهم.

وقال بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمحولات الكهربائية ((الماكو))، إن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ والتى تقدر بـ 300 ألف دولار.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تترقب حدوث انفراجة فى الاستيراد للعودة إلى تنفيذ خطتها التوسعية، وزيادة معدلات الإنتاج وخطة التصدير التى تعطلت خلال فترة نقص العملة الأجنبية بالبنوك.

وأوضح، أنه فى ظل القرارات الصادرة بالإفراج الفورى عن البضائع المحتجزة فى الموانئ، وتوفير سيولة دولارية للمستوردين من المتوقع حدوث انفراجة اقتصادية تبدأ من خفض الأسعار تدريجيًا وعودة تشغيل المصانع المعطلة وزيادة حجم الاستثمارات المصرية.

وكشف أن الشركة تعتزم إضافة 4 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 220 مليون جنيه لتصنيع المحولات الكهربائية الجافة بمصنع الشركة فى مدينة بدر ومن المقرر أن تنتهى الشركة من التوسعات الجديدة بنهاية العام الجارى، ودخول أسواق تصديرية جديدة فى الدول الإفريقية والعربية.

قال محسن التاجورى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك ما زالت تضع المستوردين على قوائم انتظار وننتظر حتى تستقر أسعار الصرف فى القنوات الرسمية، وذلك بعد الإجراءات والإصلاحات التى تمت.

أضاف لـ”البورصة”،“أنه تواصل مع 4 بنوك يتعامل معها، وكان الرد انتظر حتى تصلك رسائل خلال الساعات المقبلة.

كشف التاجورى، أن اجمالى الشحنات المتراكمة له بميناء الإسكندرية تصل إلى 3 ملايين دولار منذ 3 شهور.

قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردى اللحوم، إن البنوك تواصلت مع القطاعات ذات الأولوية وهى مصانع الأغذية والدواء الإنتاج، لتدبير احتياجاتهم الدولارية ومن ثم الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ.

أضاف لـ”البورصة”، أنه لا يوجد لديه شحنات محتجزة بالموانئ، ولكن بعض مستوردى القطاع أبلغوه بتواصل البنوك معهم منذ نهاية الأسبوع الماضي.

لفت إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى تعيد الثقة فى القطاع المصرفى، وتقضى على السوق الموازية.

قال سمير سويلم، رئيس شعبة اللحوم والدواجن المجمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك تواصلت مع مستوردى القطاع ومنحتهم سعرًا للتنفيذ عند 49.5 جنيه للدولار الواحد.

أضاف لـ”البورصة”، أن الخطوات التى قامت بها الحكومة والمركزى جيدة لكنها جاءت متأخرة، حيث إن العملية ستستغرق نحو أسبوع لوصول مستحقات المورد الأجنبى ليتم صرف الاعتماد المستندى، وأسبوعا آخر للإفراج عنها من الموانئ، وعند وصول الشحنات لمخازن المستوردين لا يمكن التصرف بها إلا بعد أخذ عينة وتحليها ومطابقتها للمواصفات ومن ثم الإفراج الصحى عنها وتلك العملية تستغرق نحو 10 أيام.

أشار إلى أنه بعد الإفراج الصحى عنها يبدأ المستوردون فى توزيعها على التجار، تمهيدا لضخها بالأسواق ومن ثم زيادة المعروض ما يدعم توازن واستقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وحذرت الشعبة فى بيان لها منذ شهر، من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، نظرا لعجز مستورديها عن جلب تلك السلع من الأسواق الخارجية، لصعوبة تدبير الدولار من القطاع المصرفى الرسمى.

وسجلت واردات مصر من اللحوم تراجعا بنحو 25.2% خلال أول 10 أشهر من 2023 لتسجل 1.092 مليار دولار فى مقابل 1.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى وذلك بسبب ازمة الدولار.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى الأربعاء، الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%..

قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومستورد أسماك، إن البنوك خاطبته الأربعاء الماضي لحصر احتياجاته الدولارية، تمهيدا للإفراج عن شحناته من الموانئ وحتى الآن لم تتخذ البنوك إجراء فى هذا الشأن.

وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الأولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بينما ستكون السلع تامة الصنع فى ذيل القائمة.