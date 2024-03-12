50 جنيها ارتفاعًا فى أسعار اللحوم الحمراء

(MENAFN
- Al-Borsa News) العربى: توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان
قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم عاودت الارتفاع بقيمة 50 جنيها للكيلو بعد انخفاضات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين.
وعزا الزيادات الجديدة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، عقب صعود الدولار لمستوى 50 جنيها فى البنوك.
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تابع أن أسعار البقرى القائم انخفض إلى 160 جنيها للكيلو، ثم عاود الصعود إلى 190 جنيها خلال 72 ساعة الماضية، بسبب خروج صغار المربين خلال الشهور الماضية وتحكم أصحاب المزارع وكبار المستثمرين فى السوق.
لفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين 380 و450 جنيها حاليا، مقابل 360 و400 جنيه الأسبوع الماضى.
وأكد أن الجزارين ليس لها علاقة بالزيادات، بينما كبار المنتجين ورؤوس الأموال من تتحكم بأسعار السلعة من خلال مغالتهم فى هامش الربح.
أشار إلى أن القوة الشرائية للمستهلك تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى بعد تسجيل اللحوم الحمراء مستويات قياسية لم تحدث من قبل.
قال محمد العربى، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس أحد مزارع تسمين الماشية، إن أسعار اللحوم البلدية الحمراء تتراوح بين 400 و 450 جنيها للكيلو الكندوز.
أضاف لـ”البورصة”، أن رؤوس الماشية الجاهزة للذبيح الموجودة بالسوق حاليا، تم ادخالها بأسعار مرتفعة خلال الشهور الماضية، وارتفعت تكاليف انتاجها عند صعود أسعار الأعلاف.
لفت إلى أن المعروض فى السوق جيد، ولكن نظريات العرض والطلب بات معظم السوق لا ينظر لها حال تعرض المربى للخسائر.
توقع، أن تستقر أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان بعد تلك الزيات التى شهدتها أسعار اللحوم الحية.
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