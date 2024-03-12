50 جنيها ارتفاعًا فى أسعار اللحوم الحمراء

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم عاودت الارتفاع بقيمة 50 جنيها للكيلو بعد انخفاضات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين.

وعزا الزيادات الجديدة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، عقب صعود الدولار لمستوى 50 جنيها فى البنوك.

موضوعات((الأصدقاء)) تضاعف إنتاجها من الزبادى خلال شهر رمضان ((الملابس الجاهزة)) تترقب فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات 467 مليون دولار صادرات مصر الزراعية فى يناير الماضى

تابع أن أسعار البقرى القائم انخفض إلى 160 جنيها للكيلو، ثم عاود الصعود إلى 190 جنيها خلال 72 ساعة الماضية، بسبب خروج صغار المربين خلال الشهور الماضية وتحكم أصحاب المزارع وكبار المستثمرين فى السوق.

لفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين 380 و450 جنيها حاليا، مقابل 360 و400 جنيه الأسبوع الماضى.

وأكد أن الجزارين ليس لها علاقة بالزيادات، بينما كبار المنتجين ورؤوس الأموال من تتحكم بأسعار السلعة من خلال مغالتهم فى هامش الربح.

أشار إلى أن القوة الشرائية للمستهلك تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى بعد تسجيل اللحوم الحمراء مستويات قياسية لم تحدث من قبل.

قال محمد العربى، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس أحد مزارع تسمين الماشية، إن أسعار اللحوم البلدية الحمراء تتراوح بين 400 و 450 جنيها للكيلو الكندوز.

أضاف لـ”البورصة”، أن رؤوس الماشية الجاهزة للذبيح الموجودة بالسوق حاليا، تم ادخالها بأسعار مرتفعة خلال الشهور الماضية، وارتفعت تكاليف انتاجها عند صعود أسعار الأعلاف.

لفت إلى أن المعروض فى السوق جيد، ولكن نظريات العرض والطلب بات معظم السوق لا ينظر لها حال تعرض المربى للخسائر.

توقع، أن تستقر أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان بعد تلك الزيات التى شهدتها أسعار اللحوم الحية.